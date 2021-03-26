Прививка открывает доступ к морю

Прививка от коронавируса этим летом частично откроет для туристов пляжи Таиланда. Вакцинированным путешественникам с 1 июля разрешат отдыхать на острове Пхукет, и для этого им не придется отправляться на карантин. Сейчас прилетающие в королевство иностранцы должны самоизолироваться на две недели. Насколько высок интерес российских туристов к Таиланду, и в какую сумму обойдутся туры после пандемии? Подробности — у Владимира Расулова.

До пандемии курорты Таиланда пользовались у россиян стабильным спросом. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2018 и 2019 годах суммарно там отдохнули около трех млн российских туристов. Однако в марте 2020 года власти королевства ввели чрезвычайное положение, по сути перекрыв туристический поток.

В октябре Таиланд стал постепенно снимать ограничения для иностранцев, но туристу сначала надо было пройти двухнедельный карантин. Впрочем, с 1 апреля этот срок сократится до десяти дней, а для вакцинированных граждан — до семи. Тем временем власти Таиланда обнадеживают: тем, кто привился, с июля можно будет отдыхать на острове Пхукет без предварительной самоизоляции.

Многие россияне хотят вернуться на тайские пляжи, и вакцинация здесь может стать дополнительной мотивацией, говорит исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова: «Главное понимать, признает ли Таиланд вакцину “Спутник V”. По моему мнению, обязательно признает, потому что из России идет большой поток туристов в Таиланд. И, конечно, отдыхающие очень ждут открытия курорта. Все-таки это почти круглогодичный отдых. В России лето короткое, а солнца и моря хочется всем».

Чтобы открыть Пхукет для вакцинированных туристов, на острове планируют привить 70% местного населения.

Причем это возьмет на себя не правительство Таиланда, а бизнес. Предприниматели готовы сами закупить вакцину от коронавируса.

Впрочем, говорить о массовом потоке привитых российских туристов на остров преждевременно, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его мнению, спрос на такой отдых, как и его стоимость, будут напрямую зависеть от числа доступных рейсов в Таиланд. Пока же возить туристов туда практически не на чем – регулярные и чартерные перелеты между странами еще не возобновились.

«Если квота будет один рейс в неделю, то цены будут выше, чем до пандемии. А если не будет лимитов, как это происходит с Турцией и Занзибаром, то цены вернутся почти к доковидному уровню.

Но не надо забывать, что международные путешествия — это курс валют.

В зависимости от того, каким он будет в июле, и сформируется окончательная стоимость туристической поездки», — отметил Дмитрий Горин.

Власти Таиланда по итогам прошлого года признали, что туристическая отрасль королевства серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса. Ее доходы по сравнению с 2019-м упали на 83%. Предложение на местном рынке частично могло сократиться, однако цены в отелях из-за нехватки отдыхающих наоборот снижаются, причем почти вдвое, говорит гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Действительно многие отели закрылись на консервацию, но к июлю они полностью расконсервируются. Некоторые сотрудники отеля и гиды уехали на материк. Но сейчас март, а летом все представители туристического бизнеса вернутся на Пхукет. Пакетный тур с перелетом будет стоить на 20% дешевле, чем в 2019 году».

Сейчас Таиланд нашел еще один способ привлечь туристов в пандемию. Власти страны в начале марта предложили отдыхающим проходить обязательный карантин на яхтах. Участниками этой программы как раз могут стать посетители острова Пхукет. Впрочем, расслабиться на таком отдыхе не получится. Туристам придется носить умный браслет, который будет контролировать, где находится его владелец.