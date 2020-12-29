Вакцинацию внесут в паспорта

Привившимся от коронавируса россиянам начнут выдавать паспорта вакцинированного. Оформить документ можно будет с января через сайт «Госуслуги», заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он автоматически будет сформирован в личном кабинете после того, как человек сделает прививку.

Позже помощник министра Алексей Кузнецов пояснил, что пока под паспортом вакцинированного подразумевается документ с информацией о факте прививки. В перспективе концепт документа могут изменить, в частности, добавить информацию о других прививках. Но о сроке действия документа пока ничего не известно.

Доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров считает, что он не должен превышать один год.

«Поскольку иммунитет имеет ограниченную длительность. Какой конкретно срок, по-видимому, это должно зависеть от результатов мониторинга этого иммунитета. Академик Гинцбург, предположительно, рассчитывал на порядка двух лет протективного иммунитета от вакцины производства Института Гамалеи “Спутник V”, но сейчас достоверно это сказать сложно, потому что никто из вакцинированных не прожил с этим иммунитетом даже и одного года. Наверное, один год — это какая-то разумная цифра.

То, что говорят, что у “Спутника V” дольше будут оставаться антитела, чем у “ЭпиВакКороны”, пока это только предположение, основанное на опыте с другими вакцинами, а как оно будет на самом деле, и более того, будет ли, скажем, через год или два COVID-19 представлять собой настолько общественно важное заболевание, чтобы сохранять какой-то специальный режим, мы пока не знаем.

Недавно публиковались очень тревожные результаты социологических опросов, которые говорят о том, что более 50% россиян не считают для себя целесообразным вакцинироваться.

Такое отношение ставит под вопрос, вообще говоря, нашу возможность прекратить все безобразие с экономическими потерями и всеми прочими последствиями с помощью вакцинирования. Поэтому, конечно, какие-то меры к тому, чтобы, не принуждая, как-то простимулировать, при прочих равных, принять решение защититься, наверное, стоит», — сказал Андрей Летаров.

Паспорта вакцинированных, о которых говорит Минздрав, предназначены для внутреннего пользования, и в целом смысла в этом документе почти нет, тем более что все привитые и так получают сертификаты, отмечает вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов. Но по его словам, применение этому документу, скорее всего, найдут позже.

«Тут есть две идеи. Первая была высказана еще в начале этого года о том, что те, кто переболел, могут приобрести право вернуться на работу, потому что для них уже болезнь не представляет опасности. На первый взгляд, эта идея была правильная. На второй взгляд, оказывается, что здесь получается дискриминация по состоянию здоровья. А на третий, получается, что эти справки можно будет покупать так же, как сейчас покупают медицинские книжки. Теперь такие справки переболевшим не обсуждаются, а обсуждаются справки о вакцинации. Забрасывается идея о том, как бы людей, которые вакцинированы, зарегистрировать, а уж что мы с этим делать будем потом, это мы сами решим. Эта идея принципиально реализуема. Проблема возникает только в том, какие права к этому будут привязываться. Например, педагоги детских садов могут быть лишены права работы, если у них не будет вот такой вот “ксивы”. И, таким образом, можно будет развить это дальше», — считает Василий Власов.

Всемирная организация здравоохранения недавно выступила против введения иммунных паспортов для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Зато там считают перспективной идею с электронными сертификатами о пройденной вакцинации.

А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступала категорически против внедрения иммунных паспортов, где сообщалось бы о наличии или отсутствии антител. По ее словам, эта идея пришла из области «антиутопий» и больше похожа на дискриминацию граждан.

При определенных условиях это, действительно, может обернуться нарушением прав людей, считает юрист Михаил Салкин: «Если это будет как дополнительное основание для того, чтобы беспрепятственно путешествовать, это можно разрешить. А если это сделать только в ограничительном варианте, то, конечно, это грубо нарушает права человека.

Но тут нужно, конечно же, вспоминать, что есть некий баланс между тем, чтобы не дать инфекции распространиться, и тем, чтобы сохранить право человека на путешествия.

И здесь право на свободу важнее, потому что гарантированного эффекта от вакцины нет. Соответственно, говорить, что это единственный документ, с которым можно путешествовать, было бы, наверное, несправедливо. Но если это будет либо справка мазок ПЦР, либо эта вакцина, и вас пускают на борт, так можно.

Но нельзя разрешать государству вводить какие-либо ограничения, руководствуясь просто временными мерами, потому что сейчас временная мера одна, потом временная мера вторая, а потом начинается цензура и прочее, и прочее. Вот в нашей стране, мы все знаем, что у нас все ограничения никогда не снимаются. Это какие-то Нидерланды могут себе так попробовать, потому что они в случае чего референдум проведут. У нас, боюсь, напридумывают, как потом еще дополнительно по фотографии штрафовать тех, кто не перепривился или привился не той вакциной».

Лилия Галявиева, Владислав Викторов