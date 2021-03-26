Покупатели ждут «живые» Aurus

Первые покупатели Aurus получат свои машины уже в мае. В компании сообщили, что вскоре начнут поставки российских люксовых автомобилей для частных лиц. Сейчас модель Aurus Senat — единственный продукт компании на рынке — доступна по предзаказу. Правда, как выяснил “Ъ FM”, прежняя цена в 18 млн руб. уже не актуальна, теперь ценник — около 22 млн.

Все потому что сейчас серийно производятся Aurus только в максимальной комплектации, базовой версии пока нет, рассказал “Ъ FM” операционный директор официального дилера российской марки — группы «Авилон» Олег Шамба: «Ситуация по спросу пока что складывается ожидаемая. Некоторые клиенты осторожничают и хотели бы видеть первые, что называется, “живые” серийные машины. То контрактование, которое у нас сейчас есть, нас устраивает, поскольку производственные мощности тоже не безграничны.

Если клиент сейчас к нам обратится, то я думаю, что мы можем гарантировать поставку автомобиля клиенту уже в июне-июле.

Предоплата, которую мы сейчас берем для заключения предварительного контракта, составит 2 млн руб.





Эти машины все практически в полной комплектации, которая возможна по прайс-листу. Индивидуализация сейчас такая: цвет салона, отделка салона и цвет кузова.

В то же время поскольку автомобиль необычный и велико желание клиентов быть первыми, а это очень важно, и сэкономить 2-3 млн руб., дождавшись, пока будут выпускаться машины в базовой комплектации, наверное, не оправдано».

Когда именно в продаже появится базовая версия Aurus, ни дилер, ни производитель не уточняют. Будет ли спрос на первую серию автомобилей в высокой комплектации? И какие опасения есть у потенциальных клиентов? Главный редактор журнал «Автопанорама» Андрей Безверхов полагает, что из-за цены и позиционирования бренда, клиентов у него будет немного.

«Я думаю, что как раз первая партия, будет достаточно надежная, подготовленная к эксплуатации, как минимум потому что это имиджевый проект государственного уровня, и ошибиться здесь в чем-то серьезном производители, скорее всего, себе не позволят, они просто не имеют на это права. Тем более что эта первая партия, действительно, в высокой комплектации, которая подразумевает не только высокую цену, но и высокий уровень требований со стороны клиентов. А так как клиенты здесь особенные, то в случае каких-то недочетов они просто не дадут спуску. Спрос, безусловно, будет ограниченным, потому что большинство предпринимателей наверняка будут ориентироваться по-прежнему на иностранные автомобили представительского и люксового сегмента. А государственные крупные чиновники или представители крупного бизнеса, которые считают необходимым быть приближенными к высшему руководству страны, будут ориентироваться на эти автомобили. Но, как мы понимаем, таких людей не слишком много, и говорить о каких-то очень больших тиражах в России пока не приходится», — отметил Андрей Безверхов.

“Ъ FM” также связался с адвокатом Александром Хаминским, который рассматривает возможность приобрести Aurus Senat. Он рассказал, что вскоре продаст свой Rolls-Royce и как раз ищет машину представительского класса. Но к российской марке у него есть несколько вопросов: «Относительно цены этого автомобиля изначально заявляли, насколько я помню, 9-10 млн руб., потом 12 млн руб., и последняя версия — 18 млн руб. И это я посчитал излишне завышенной стоимостью для автомобиля, по которому пока что неизвестно, сколько и где будет сервисных подразделений, как можно обслуживать, ремонтировать и так далее.

При таких обстоятельствах, “простой” Maybach кажется, конечно, предпочтительнее.

В этом году на рынок вышел 223 Mercedes S-класса, и, как я понимаю, летом либо осенью поступит Maybach 223, то есть следующего поколения. Все равно, чтобы принять то или иное решение, я в любом случае должен посмотреть “живой” торговый коммерческий экземпляр Aurus и посмотреть такой же “живой” экземпляр нового Maybach».

Как говорят производители Aurus, автомобили из первой партии будут доступны с шестью вариантами кузова на выбор: в белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном цветах.

Компания также рассказывала о планах создать и другие автомобили: лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

Иван Якунин