Aurus оказался штучным товаром

Стала известна цена президентского автомобиля Aurus. Седан будет стоить 18 млн руб. В этом году выпустят всего пять или шесть машин, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, они достанутся российским политикам не из правительства. Впрочем, заказы на Aurus есть и среди бизнесменов. Правда, они будут ждать автомобиль более полугода. Есть ли у марки Aurus потенциал на рынке? Разбирались Анастасия Парфенова и Елена Иванова.
С момента первого появления на публике Aurus Senat называют «российским Rolls-Royce». Сходство действительно есть: массивная решетка на бампере, длина больше 5,5 м, внутри — дерево и светлая кожа. Но несмотря на то, что впервые седан увидели еще в мае прошлого года, конкретные характеристики и цена машины были неизвестны. Впрочем, это не помешало дилерам собирать предзаказы. Стоимость в 18 млн пока не испугала никого из потенциальных покупателей, сообщил «Ъ FM» операционный директор компании «Авилон» Вагиф Бикулов: «Для тех клиентов, которые высказали первые пожелания приобрести автомобиль для личного использования, цены были ожидаемыми, контракты пока никто не разрывал.
Впрочем, заказчикам придется ждать минимум полтора года. Сейчас институт НАМИ собирает не больше 150 штук в год. Партии этого года должны пополнить гараж президента. Кроме того, машиной интересовались заказчики с Ближнего Востока. Для коммерческой продажи останется всего пять или шесть автомобилей. Кто может купить такое авто? Стоимость седана можно сравнить с привычными машинами класса люкс, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев: «До 17 млн руб. вы можете купить Maybach. Если же вы хотите Rolls-Royce Ghost, то вам надо будет еще немного добавить».
Но будут ли готовы владельцы Maybach и Rolls-Royce пересесть на Senat? С одной стороны, обладать президентским седаном престижно, так что машина наверняка будет популярна среди политиков и чиновников высшего ранга. С другой — пока не очень понятно, что это за автомобиль. Кто его будет обслуживать? Где его можно будет отремонтировать? И не выйдет ли это в крупную сумму? Тем более что первые года два машину, скорее всего, будут дорабатывать. Так что о полноценной коммерческой продаже говорить пока не приходится, считает заместитель главного редактора портал Motor1.com Юрий Урюков: «Очевидно, что сейчас идет удовлетворение запросов государства. Все корпоративные парки России, которые так или иначе заинтересованы в Aurus, будут получать эти автомобили в первую очередь. Коммерческие продажи стоят на втором месте, но марка уже делает уверенные шаги. В принципе, люди, которые привыкли следить за появлением новых, свежих предметов роскоши, безусловно, обратят внимание на эти автомобили».
Кроме того, в гонку за первыми Aurus могли включиться и коллекционеры. Ведь седаны собраны вручную, так что через несколько лет они могут стать на рынке ценным активом, особенно если с массовым производством возникнут проблемы.
В июле в одной из башен «Москва-Сити» планируют открыть шоурум, где можно будет посмотреть и оформить заказ на Aurus Senat и Limousine.
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