Aurus оказался штучным товаром

Стала известна цена президентского автомобиля Aurus. Седан будет стоить 18 млн руб. В этом году выпустят всего пять или шесть машин, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, они достанутся российским политикам не из правительства. Впрочем, заказы на Aurus есть и среди бизнесменов. Правда, они будут ждать автомобиль более полугода. Есть ли у марки Aurus потенциал на рынке? Разбирались Анастасия Парфенова и Елена Иванова.

С момента первого появления на публике Aurus Senat называют «российским Rolls-Royce». Сходство действительно есть: массивная решетка на бампере, длина больше 5,5 м, внутри — дерево и светлая кожа. Но несмотря на то, что впервые седан увидели еще в мае прошлого года, конкретные характеристики и цена машины были неизвестны. Впрочем, это не помешало дилерам собирать предзаказы. Стоимость в 18 млн пока не испугала никого из потенциальных покупателей, сообщил «Ъ FM» операционный директор компании «Авилон» Вагиф Бикулов: «Для тех клиентов, которые высказали первые пожелания приобрести автомобиль для личного использования, цены были ожидаемыми, контракты пока никто не разрывал.

У автомобиля уникальная репутация, поэтому мы уверены в успехе».

Впрочем, заказчикам придется ждать минимум полтора года. Сейчас институт НАМИ собирает не больше 150 штук в год. Партии этого года должны пополнить гараж президента. Кроме того, машиной интересовались заказчики с Ближнего Востока. Для коммерческой продажи останется всего пять или шесть автомобилей. Кто может купить такое авто? Стоимость седана можно сравнить с привычными машинами класса люкс, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев: «До 17 млн руб. вы можете купить Maybach. Если же вы хотите Rolls-Royce Ghost, то вам надо будет еще немного добавить».

Но будут ли готовы владельцы Maybach и Rolls-Royce пересесть на Senat? С одной стороны, обладать президентским седаном престижно, так что машина наверняка будет популярна среди политиков и чиновников высшего ранга. С другой — пока не очень понятно, что это за автомобиль. Кто его будет обслуживать? Где его можно будет отремонтировать? И не выйдет ли это в крупную сумму? Тем более что первые года два машину, скорее всего, будут дорабатывать. Так что о полноценной коммерческой продаже говорить пока не приходится, считает заместитель главного редактора портал Motor1.com Юрий Урюков: «Очевидно, что сейчас идет удовлетворение запросов государства. Все корпоративные парки России, которые так или иначе заинтересованы в Aurus, будут получать эти автомобили в первую очередь. Коммерческие продажи стоят на втором месте, но марка уже делает уверенные шаги. В принципе, люди, которые привыкли следить за появлением новых, свежих предметов роскоши, безусловно, обратят внимание на эти автомобили».

Кроме того, в гонку за первыми Aurus могли включиться и коллекционеры. Ведь седаны собраны вручную, так что через несколько лет они могут стать на рынке ценным активом, особенно если с массовым производством возникнут проблемы.

В июле в одной из башен «Москва-Сити» планируют открыть шоурум, где можно будет посмотреть и оформить заказ на Aurus Senat и Limousine.