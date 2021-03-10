Aurus стал ближе к авторынку

На заводе в Елабуге выпустили пилотную партию новых машин линейки Aurus, правда, пока не для продажи, сообщили в Минпромторге. Автомобили Aurus Senat сейчас проходят испытания в научно-исследовательском институте НАМИ. При этом, как уточнили в министерстве, первые клиенты получат свои заказы на такие серийные авто в мае этого года. Ранее сообщалось, что в продажу поступит удлиненная версия седана Senat S600. А покупателю шестиметровая машина обойдется примерно в 22 млн руб.

Для кого создаются такие автомобили? Главный редактор журнала «Автопанорама» Андрей Безверхов считает, что речь идет об очень ограниченном круге лиц: «Поскольку это автомобиль представительского класса, то в принципе понятно, кто будет клиентурой. Естественно, это чиновники, прежде всего, крупных государственных или государственно-частных структур, потому что они просто по статусу и по гласным и негласным правилам должны подражать первым лицам государства, для которых, собственно, и создавалась эта модель. И, возможно, будет не очень большое количество покупателей — это владельцы крупных частных компаний, российских корпораций, которые стремятся быть приближенными к первым лицам государства, к руководителям правительства и других наших структур именно потому, что эти люди должны показать свой патриотизм, продемонстрировать это».

Российский проект «Кортеж» с рыночным названием Aurus запустили в 2014 году. Такие авто называют «машинами Путина», президент предпочитает пользоваться исключительно этой маркой.

Ассоциация с главой государства может прибавить покупателей для этой модели, но для начала машина должна хорошо показать себя на испытаниях. Так считает заместитель главного редактора портала Motor1.com Юрий Урюков: «Это шикарный маркетинговый ход, если говорить о гражданском развитии Aurus по продаже частным клиентам. Действительно, это фактор, который наверняка скажется на популярности модели.

Потому что иметь машину, как у президента и у прочих представителей власти, это престижно не только в России, но и за рубежом, это поднимет интерес к Aurus в любом случае.

Разговоры об этой марке, об этой модели идут уже очень давно, ее даже показывали на выставках, но пока нет окончательного понимания, каким будет финальный продукт, потому что те экземпляры, которые показывали на международной выставке, мягко говоря, отличались не очень хорошим качеством отделки по сравнению с конкурентами зарубежных компаний».

Автомобили Aurus Senat представили широкой публике еще в 2018 году. Тогда же в Минпромторге заявили, что машины доступны для предзаказа, но цены назывались почти в два меньше, чем сейчас — 9-10 млн руб.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский был на презентации отечественного премиум-авто и даже думал заменить им имеющийся у него Rolls-Royce. Однако в итоге от покупки пришлось отказаться: цены слишком взлетели и неясно, как ремонтировать такую машину, заявил Александр Хаминский в беседе с “Ъ FM”: «Я не понимаю, какая существует ремонтная база по этой машине, как осуществляется гарантийное, послегарантийное обслуживание. Если происходят обычные мелкие даже не поломки, а, например, отлетает камень в стекло или в фару, где я возьму это стекло, эту фару, если машина не производится даже пока еще мелкосерийно? В настоящее время я рассматриваю автомобиль, который будет значительно проще в эксплуатации и в мелком ремонте, если к тому моменту Senat будет именно такой машиной, я вернусь к вопросу ее приобретения, если нет — наверное, обойдусь стандартным Maybach, который можно отремонтировать в любом авторизованном центре Mercedes».

В 2019 году на Красной площади представили еще один автомобиль из линейки Aurus. Тогда на параде Победы по брусчатке проехали кабриолеты этой марки.

Как уточнили в Минпромторге, сейчас определяется дата, когда продемонстрируют внедорожник Aurus Komendant.

Его должны были представить на автосалоне в Москве в 2020 году, но мероприятие отменили из-за пандемии.

Владимир Расулов