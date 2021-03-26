Der Spiegel: Германия подозревает спецслужбы России в кибератаке на депутатов

В Германии семь депутатов Бундестага и 31 депутат земельных парламентов подверглись атаке хакеров, сообщил Der Spiegel. Службы безопасности ФРГ подозревают в нападении «российскую спецслужбу ГРУ», утверждает издание.

Атаку якобы совершила группа хакеров Ghostwriter. Они рассылали по электронной почте фишинговые письма. Неизвестно, была ли утечка данных из-за этого. Атака была совершена в основном на политиков из правящей коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии. По информации издания, атаке подверглись также политические активисты в Гамбурге и Бремене.

ЕС и Великобритания в октябре 2020 года ввели санкции против России по обвинениям в кибератаке на Бундестаг в 2015 году. Под ограничения попали 85-й главный центр специальных служб и два россиянина — Дмитрий Бадин и Игорь Костюков. Россию обвиняли в нарушении работы Бундестага в течение нескольких дней и во взломе аккаунтов нескольких депутатов, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Россия назвала обвинения провокацией и предлогом для введения санкций. Москва в ответ запретила въезд руководителям спецслужб ФРГ.

Подробнее об атаке 2015 года — в материале “Ъ” «Отношения России и Германии подверглись взлому».