Россия запретила въезд руководителям спецслужб ФРГ в ответ на санкции ЕС

Россия запретила въезд руководящим работникам силовых и разведывательных структур, входящих в систему Минобороны Германии. В МИД России сообщили, что запрет вводится в ответ на санкции Евросоюза, введенные в октябре по обвинениям в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Ведомство не уточняет имена или должности лиц, внесенных в списки.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что может ответить и в будущем «в случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии». По заявлению МИДа, история с взломом — это часть «медийно-политической кампании», провокация против России и предлог для введения санкций по линии Евросоюза.

22 октября ЕС совместно в Великобританией ввела санкции против 85-го главного центра специальных служб и двух россиян — Дмитрия Бадина и Игоря Костюкова. Россиянам вменяются нарушение работы Бундестага, взлом аккаунтов канцлера Германии Ангелы Меркель и ряда депутатов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Отношения России и Германии подверглись взлому».