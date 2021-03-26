Beluga добавит градусов

Крупный производитель алкоголя Beluga Group Александра Мечетина купила почти 88,5% акций спиртзавода «Чугуновский» в Нижегородской области. Предприятие мощностью 3 тыс. дал продукции в сутки стало первым таким активом в структуре группе. Сделка позволит ей усилить вертикальную интеграцию бизнеса и повысить рентабельность.

Головная структура крупного производителя алкоголя Beluga Group объявила о покупке 88,46% акций АО «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области. Сделка закрыта 26 марта. Как сказано на сайте завода, предприятие специализируется на выпуске спиртов классов «Люкс» и «Альфа». Мощность — 3 тыс. дал в сутки. Также выпускает побочные продукты — концентраты примесей этилового спирта и сивушные масла. Потребители — ликеро-водочные заводы, парфюмерные предприятия, фармацевтические компании и др. Продавец и другие подробности сделки в сообщении Beluga Group не раскрываются. Представитель группы на дополнительные вопросы также отвечать не стал. “Ъ” направил вопросы в приемную «Чугуновского».

Beluga Group выпускает водки Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская». Также импортирует виски Glenfiddich, Monkey Shoulder, джин Hendirck’s, вина Torres, Luce, Masi и др. Активы включают шесть ликеро-водочных заводов, а также винодельню «Поместье Голубицкое».

По итогам 2020 года группа увеличила отгрузки на 11%, до 15,6 млн дал. Выручка выросла на 23%, до 63,29 млрд руб., EBITDA — на 42%, до 9,2 млрд руб., чистая прибыль — на 231%, до 6,11 млрд руб.

Бенефициар группы — председатель правления Александр Мечетин с долей 58%, free-float — 15%.

АО «Спиртзавод Чугуновский» последний раз раскрывало список акционеров 30 июня 2015 года. Тогда 27,26% компании владело ООО «Объединенные спиртовые заводы» (ОСЗ), 29,89% было у Алексея Чернышева, 20,11% — у Виталия Ряснова, а 10,33% — у Сергея Тузова. ООО ОСЗ было создано в 2012 году как совместное предприятие (СП) государственного холдинга «Росспиртпром» и финской Saimaa Beverages Oy. «Росспиртпром» внес в СП в том числе 27,3% «Чугуновского».

Как сообщала газета «Ведомости», в 2015 году ООО ОСЗ за 1,18 млрд руб. приобрело «Авангард тайм групп» (АТГ) Виктории Барановской, которая работала в структурах бизнесмена Валерия Яковлева. Он, в свою очередь, некогда был известен как один из крупнейших поставщиков спирта в стране, а в 2015 году продал «Росспиртпрому» восемь спиртовых заводов за 5,7 млрд руб. Сегодня АТГ находится в процедуре банкротства. Крупнейший кредитор с 1,7 млрд руб. долга — Мособлбанк, который входит в группу СМП-банка Аркадия и Бориса Ротенбергов. “Ъ” обратился за комментарием в СМП-банк. Связаться с указанными совладельцами «Чугуновского» не удалось.

По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, в январе—сентябре 2020 года «Чугуновский» выпустил около 200 тыс. дал спирта, таким образом, годовой объем производства можно оценить примерно в 300 тыс. дал. Этот объем примерно соответствует 7,5 млн л водки, подсчитал господин Дробиз. Как отмечает эксперт, первый спиртовой завод Beluga Group позволит группе повысить обеспеченность сырьем, усилить вертикальную интеграцию и таким образом увеличить рентабельность бизнеса. Акции ПАО «Белуга групп» на Московской бирже к 14:10 пятницы росли на 4,04%, до 4,1 тыс. руб. за бумагу. Капитализация составляла 64,9 млрд руб.

Анатолий Костырев