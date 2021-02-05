Бройлеры не пошли к водке Beluga Group может продать птицефабрику в Саратовской области

Крупный производитель и дистрибутор алкоголя Beluga Group оптимизирует портфель непрофильных активов. Компания может продать птицефабрику «Михайловская» мощностью 30 тыс. тонн в Саратовской области группе агропредприятий (ГАП) «Ресурс», стоимость которой оценивает в 500 млн руб. С учетом роста стоимости кормов в сделке возможен дополнительный дисконт, считают эксперты.

Структура ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — ОАО «Токаревская птицефабрика» обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о покупке 96,27% АО «Птицефабрика "Михайловская"». Сообщение опубликовано на сайте ФАС. «Ресурс» — крупный производитель мяса бройлеров (бренд «Благояр»). В 2020 году группа произвела 708 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, заняв второе место рейтинга Национального союза птицеводов после группы «Черкизово» семьи Михайловых (794 тыс. тонн).

«Михайловская» входит в холдинг «Пентагро», который объединяет предприятия по производству продуктов питания Beluga Group — крупного производителя и дистрибутора алкоголя. В ее портфеле — водка Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская», а также импортные виски Glenfiddich, вина Torres, Luce, Masi и др.

Птицефабрика «Михайловская» называет себя крупнейшим производителем бройлеров в Саратовской области. По собственным данным, включает более 40 площадок по выращиванию птицы, убойный цех мощностью 6 тыс. голов в час, инкубаторы ежегодной производительностью в 16,5 млн яиц. Кроме того, развивает сеть фирменных магазинов. В 2010-х годах после модернизации предприятия планировалось увеличить мощность производства до 30 тыс. тонн мяса в год. По данным собеседника “Ъ” в отрасли, текущие объемы — «несколько десятков» тысяч тонн. В 2019 году АО «Птицефабрика "Михайловская"» получило 1,95 млрд руб. выручки и 28,05 млн руб. чистой прибыли (данные «СПАРК-Интерфакс»).

Александр Мечетин, председатель правления Beluga Group, в интервью “Ъ”, декабрь 2020 года Естественно, мы себя видим как алкогольного игрока.

О том, что «Ресурс» рассматривает покупку птицефабрики «Михайловская», знает и источник “Ъ” на рынке. По его словам, сделка пока не закрыта. В «Ресурсе» и Beluga Group от комментариев отказались. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев полагает, что «Михайловская» может быть нужна «Ресурсу» для производства инкубационного яйца, нехватка которого сегодня ощущается на рынке из-за сокращения поголовья племенных стад. Но смена направления потребует перестройки птичников. По словам господина Давлеева, с учетом того, что «Михайловская» была для владельца непрофильным активом и возникла сложная ситуация в птицеводстве из-за роста стоимости кормов, продавец может пойти на дополнительный дисконт.

Источник “Ъ” в отрасли сомневается, что «Михайловская» стоит более 500 млн руб.

После сделки у «Пентагро» останутся предприятия по производству мясных и молочных продуктов на Дальнем Востоке.

Птицеводство остается перспективным сектором для сделок M&A, отмечается в обзоре Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Как указывают аналитики, на фоне роста конкуренции увеличение концентрации производства позволяет повысить рентабельность, долю рынка, а также усилить позиции при переговорах с торговыми сетями. Альберт Давлеев ожидает, что активы скорее будут передаваться в аренду, так как отвлекать оборотные средства на покупки в текущих условиях компании не могут, а банки кредитовать сделки не готовы.

ГАП «Ресурс» — заметный участник сделок M&A в отрасли. Так, в прошлом году стало известно о покупке группой птицефабрики «Уральский бройлер», а в январе ФАС удовлетворила ходатайство структуры «Ресурса» о приобретении 100% московского ООО «Интегра» — производителя и дистрибутора колбас, сыров и др. «Черкизово» в этом году намерена развиваться как за счет органического роста, так и за счет возможных приобретений. По словам представителя группы, ее интересуют активы, способные дать хорошую синергию для бизнеса и имеющие адекватную рыночную стоимость.

Анатолий Костырев