Владимир Якушев заявил, что первые проекты по реновации на Урале могут реализовать в этом году

Уральский полпред Владимир Якушев считает, что первые проекты по программе комплексного развития территорий (КРТ) на Урале могут начать реализовывать уже в этом году. Как рассказал господин Якушев журналистам в пятницу, ему известно, что субъекты сегодня уже понимают, на каких площадках можно отрабатывать КРТ. «Договоры на точечные проекты до конца года есть возможность заключить. Но более серьезная раскрутка пойдет уже в 2022 году», — отметил он.

Отметим, что перед встречей с журналистами полпред президента в УрФО провел заседание совета, в котором приняли участие губернаторы. По словам господина Якушева на заседание обсуждали вопрос о субсидиях на расселение аварийного фонда. По его словам они будут направляться на поддержку программы в малых городах, а также на площадки в областных столицах, где на большое количество объектов не распространяется механизм изъятия.

«Если механизм не распространяется, то мы должны либо договориться и дать проживающим в этом объекте ровно столько денег сколько они просят, либо пройдя через судебные процедуры заплатить столько, сколько решит суд. Как правило, это большие суммы и когда инвестор начинает их просчитывать, то финансовая модель не складывается», — рассказал Владимир Якушев. Кроме этого он добавил, что РЗТ ( развитие застроенных территорий) должно «поглотиться» КРТ.

Господин Якушев также отметил, что во многом работала программы КРТ будет зависеть от того, как в регионах будут прописаны подзаконные нормативные документы. «Подзаконные акты непростые, важно, чтобы в них были учтены и жилищные права граждан, и права инвесторов. Мы хотим решить несколько задач – увеличить объемы расселения аварийного жилья. И мы естественно должны защищать права граждан, которые должны будут расселяться из тех домов, которые завтра станут аварийными или как мы их привыкли называть – ветхие дома, ремонтировать которые экономически нецелесообразно. Нужно найти баланс – и инвестору должно быть интересно и граждане должны быть защищены», — рассказал Владимир Якушев.

В марте законодательное собрание Свердловской области приняло закон о комплексном развитии территорий. Новый закон дает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. Он разработан в связи с утверждением данного механизма на федеральном уровне. После принятия закона правительство Свердловской области может устанавливать порядок реализации решения о КРТ жилой застройки, определять границы такой территории, утверждать адресные программы, на основании которых планируется сносить дома. Кроме того, за региональным правительством закрепляется установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома.

Ранее Владимир Якушев заявлял, что в Уральском федеральном округе уже выбрано 67 площадок для комплексного развития территории. Евгений Куйвашев озвучивал, что упор по КРТ будет делать не только на Екатеринбург, но и на агломерации: Екатеринбургскую, Нижнетагильскую и Каменс-Уральскую. Глава региона отметил, что предложения уже есть по 11 территориям, но «это еще не предел».