На Урале подобрали 67 площадок для программы «всероссийской реновации» На этой территории планируют построить 4,9 млн кв. м жилья

В Уральском федеральном округе (УрФО) выбрали 67 площадок для комплексного развития территории (КРТ), заявил уральский полпред Владимир Якушев на совещании с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Напомним, законопроект о едином механизме комплексного развития территорий (КРТ) был одобрен Госдумой и Совфедом. Этот документ предполагает возможность местных властей составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу многоквартирных домов в целях «создания благоприятных условий проживания граждан и обновления среды жизнедеятельности». Механизм КРТ предполагает снос депрессивных кварталов и их застройку новым жильем.

«Принят очень важный закон – КРТ, который позволяет открывать серьезные перспективы. Сегодня уже подобрано 67 площадок в рамках КРТ и нового закона и на них планируют построить 4,9 млн кв. м жилья. Естественно, это только первый подход к снаряду», — рассказал Владимир Якушев.

Мария Игнатова