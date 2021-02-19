В марте в Свердловской области примут региональный закон о комплексном развитии территорий

В марте в Свердловской области планируют принять областной закон о комплексном развитии территорий (КРТ), об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. Ранее полномочный представитель президента УрФО Владимир Якушев заявил, что на Урале уже выбрано 67 площадок для КРТ.

«Чтобы дальше продвигать КРТ регионы должны принять законы и среди передовиков по всей стране — Екатеринбург. В марте уже будет принят первый закон о развитии КРТ – это стартовый шаг с которого идет дальнейшее развитие. Есть федеральный закон, дальше регионы должны принять свои законы, определить площадки и начинать работать», — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после совещания в Екатеринбурге.

По словам господина Куйвашева региональные власти уже договорились с застройщиками подготовить предложения. Упор по КРТ будет делать не только на Екатеринбург, но и на агломерации: Екатеринбургскую, Нижнетагильскую и Каменс-Уральскую. Глава региона отметил, что предложения уже есть по 11 территориям, но «это еще не предел». Он напомнил, что КРТ можно использовать не только под жилищное строительство, но и под развитие нежилых площадок.

«Мы так много говорим о КРТ потому что это самый большой резерв для развития территорий – нельзя расползаться городу, когда внутри города есть депрессивные и плохо используемые территории. Это напрямую влияет на экономику и на себестоимость. Мы должны в первую очередь эффективно использовать городские территории которые сейчас плохо используются», — добавил Марат Хуснуллин.

Напомним, законопроект о едином механизме комплексного развития территорий (КРТ) был одобрен Госдумой и Совфедом. Этот документ предполагает возможность местных властей составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу многоквартирных домов в целях «создания благоприятных условий проживания граждан и обновления среды жизнедеятельности». Механизм КРТ предполагает снос депрессивных кварталов и их застройку новым жильем.

Мария Игнатова