Путешествия расширяют географию

В апреле для россиян откроются новые направления, туристы смогут полететь на Сейшелы и Шри-Ланку. Как говорят игроки рынка, путешествие обойдется на 15% – 20% дороже, чем до пандемии. Цены поднимают не только отели. Значительную долю в стоимости займет авиабилет — пока в страны летают только регулярные рейсы. Во сколько обойдется отдых? И на каких условиях страны принимают туристов? С подробностями — Алла Пугачева.

Карантин для иностранцев на Сейшелах отменили 25 марта. Теперь нужно предоставить лишь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа. В первый же день на остров прибыли 400 туристов, и власти называют это рекордом за долгое время. Россияне смогут попасть на Сейшелы со 2 апреля.

Туроператоры не сомневаются, что направление будет популярно в основном у состоятельных путешественников. Кроме отдыха на белоснежном песчаном пляже, можно заказать экскурсию на коралловые острова или посмотреть на гигантских черепах. Приятный бонус: туристам разрешают самостоятельно путешествовать между островами на яхтах. Отели в основном пятизвездочные, с хорошим сервисом.

“Ъ FM” попросил гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна посчитать, во сколько обойдется отдых на Сейшелах этой весной: «Билетная составляющая от 80 тыс. руб., а на майские он легко будет стоить 200 тыс. руб. Само проживание в отеле — от 150 тыс. руб. и выше, потому что довольно затратная составляющая там, как правило, еда. Там практически нет отелей в формате all inclusive, то есть, помимо завтрака и максимум ужина, туристу придется потратиться еще на свое питание.

Там есть цены и 1 млн руб., и 1,5 млн руб., и 2 млн руб., если снять полностью остров с отелем».

В отличие от Сейшел Шри-Ланка — более массовое направление. Туда можно было полететь и раньше, если туриста не смущала 15-часовая пересадка в Сингапуре. Десятидневный отдых на двоих в отеле четыре звезды будет стоить от 80 до 100 тыс. руб. На майские праздники цена, скорее всего, вырастет, примерно до 120 тыс.

Но есть ряд не самых приятных моментов. Чартеров в страну пока нет, улететь можно раз в неделю на регулярном рейсе. Тест на коронавирус по прибытии придется сдавать за свой счет и все равно отсидеть карантин. Люди часто не согласны на такие условия, говорит гендиректор компании «Транс-Шоу Тур» Сергей Назаров: «Основной вопрос — будет ли пересмотрен период карантина. Если он будет сдвинут в сторону уменьшения, я думаю, что направление будет быстро развиваться. Там есть еще один фактор, я не думаю, даже если они сейчас снимут карантин, что все экскурсии будут открыты и свободное перемещение будет возможно».

Кроме того, с 1 апреля Россия возобновляется авиасообщение с Германией. Туристы поехать туда не смогут, но закрывать транзит власти страны не собираются.

Россияне смогут использовать, например, аэропорт Франкфурта-на-Майне как пересадочный пункт.

Хотя это вряд ли будет выгодно и удобно, считает директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Готовы ли туристы, пассажиры сидеть много часов или даже суток в этой транзитной зоне? У нас более удобная логистика есть через Турцию и через Арабские Эмираты. Более того, между Германией и многими туристическими направлениями сейчас не восстановлено сообщение в туристических целях. И с точки зрения экономии смысла никакого нет».

Новые направления открываются вовремя, россияне как раз ищут, куда отправиться на майские праздники. Места в хороших отелях Сочи и Крыма почти закончились. При том, что по цене они в этом году вполне сопоставимы с отдыхом на Шри-Ланке. Неделя в четырехздездочном отеле на побережье Черного моря обойдется примерно в 80 тыс. руб.

Елена Иванова