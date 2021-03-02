Как попасть за границу весной 2021 года

С 1 марта россияне могут въезжать на территорию Грузии с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. С апреля для туристов из России должен открыться Кипр. Но многие государства, наоборот, ужесточают карантинные ограничения, ожидая новой волны заболевания. Какие правила действуют в 35 популярных у россиян странах мира — в материале “Ъ”.
Азербайджан
Въезд для россиян: только с рабочими целями, для туристов запрещен. Необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-тестирования не старше 48 часов.
Передвижение по стране: в ряде городов, включая Баку, на данный момент отменена необходимость SMS-оповещений о выходе из дома. Восстановлено междугороднее сообщение. Общественный городской транспорт не работает по выходным, работа бакинского метрополитена приостановлена.
Массовые мероприятия: запрещены. С 1 февраля возобновлена работа объектов общественного питания — рестораны, кафе и чайные могут обслуживать посетителей с 6:00 до 0:00. Возобновили работу магазины, кроме крупных торговых центров, парикмахерские, салоны красоты, выставочные залы и музеи.
Карантин после возвращения в Россию: в течение трех дней необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции до получения результатов.
Армения
Въезд для россиян: с 14 января открыты наземные и воздушные границы. Необходим сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус на русском, армянском или английском языке давностью не более 72 часов. В противном случае тест необходимо пройти в аэропорту, соблюдая изоляцию до получения результата. При выявлении симптомов коронавируса на пограничном осмотре может последовать госпитализация.
Передвижение по стране: для туристов без ограничений, за исключением заразившихся коронавирусом.
Массовые мероприятия: разрешены с участием не более 60 человек. Деятельность коммерческих организаций разрешена при условии соблюдения санитарных норм.
Карантин после возвращения в Россию: в течение трех дней необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции до получения результатов.
Белоруссия
Въезд для россиян: не ограничен для авиапассажиров и по железной дороге при наличии сертификата об отрицательном тесте на коронавирус не старше 72 часов. Детям до шести лет и транзитным пассажирам тест не требуется. Въезд наземным транспортом разрешен только некоторым категориям граждан, среди которых резиденты, учащиеся, прибывающие в страну для лечения или ухода за больными родственниками.
Передвижение по стране: ограничений нет.
Массовые мероприятия: для проведения необходимо получать специальное разрешение.
Карантин после возвращения в Россию: в течение трех дней необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции до получения результатов.
Великобритания
Въезд для россиян: авиасообщение приостановлено до 16 марта. Въезд разрешен только гражданам Великобритании, обладателям вида на жительство, долгосрочных виз. Для получения разрешения на въезд по неотложным причинам требуется заполнить онлайн-анкету, а также не позднее чем за 72 часа до прилета сдать текст на коронавирус. По прибытии предписан 10-дневный карантин, а также тестирования на второй и восьмой день изоляции. Штраф за отсутствие первичного теста составляет £1 тыс. (около 100 тыс. руб.). Те, кто не сделал повторные анализы, будут оштрафованы на £2 тыс., срок карантина в этом случае увеличится на две недели.
Передвижение по стране: действуют правила всеобщей самоизоляции, выходить из дома разрешается только для покупки продуктов, визита к врачу, занятий спортом рядом с местом проживания.
Массовые мероприятия: отменены. Заведения общепита и культурные объекты закрыты.
Карантин после возвращения в Россию: предписано соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.
Вьетнам
Въезд для россиян: для туристов запрещен. Пересечь границу могут только граждане Вьетнама, обладатели дипломатических паспортов и долгосрочных рабочих виз высококвалицифированных специалистов. По прибытии все въезжающие подлежат медосмотру и 14-дневному карантину.
Передвижение по стране: обязательный режим самоизоляции действует в ряде центральных и южных регионов страны.
Массовые мероприятия: не проводятся. Закрыты бары, караоке, дискотеки Ханоя и ряда крупных городов.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо в течение 72 часов сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции до получения результатов.
Германия
Въезд для россиян: закрыт для туристов. Разрешен для обладателей долгосрочных виз, а также при наличии документов об экстренной необходимости. Также в страну могут попасть россияне, состоящие в длительных отношениях с жителями Германии без регистрации брака. Для получения разрешения на кратковременный визит необходимо заполнить онлайн-заявление. Попасть на территорию ФРГ можно также через третью страну, но для въезда из ряда стран необходим отрицательный ПЦР-тест. По прибытии может быть предписан 10-дневный карантин.
Передвижение по стране: карантинные ограничения продлены до 7 марта. По действующим правилам, если в течение семи дней в одном округе регистрируется более 200 случаев заражения на 100 тыс. человек, жителям запрещается удаляться от своего дома более чем на 15 км без уважительной причины.
Массовые мероприятия: не проводятся. Крупные торговые центры, музеи, театры и другие культурно-развлекательные заведения закрыты. Заведения общепита работают только навынос.
Карантин после возвращения в Россию: в течение 72 часов по прибытии необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать карантин до получения результата.
Греция
Въезд для россиян: разрешен, но не более 500 пассажиров в неделю — это ограничение действует до 8 марта. Не позднее чем за 72 часа до въезда необходимо пройти тест на коронавирус. По прибытии предусмотрено выборочное тестирование и недельная самоизоляция. Всем пассажирам, кроме транзитных, необходимо не позднее чем за день до прибытия заполнить специальную форму онлайн.
Передвижение по стране: в большинстве регионов действует комендантский час с 21:00 до 5:00, передвигаться между ними можно по специальному разрешению, полученному через SMS.
Массовые мероприятия: не проводятся. Кинотеатры, музеи и другие развлекательные учреждения закрыты, заведения общепита работают только навынос.
Карантин после возвращения в Россию: в течение 72 часов по прибытии необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус и до получения результатов соблюдать самоизоляцию.
Грузия
Въезд для россиян: 1 марта открылся въезд для всех россиян при условии предъявления сертификата об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не позднее чем за 72 часа до прибытия. С 1 февраля россияне могли въезжать в страну со справкой о вакцинации. Эти правила распространяются на авиапассажиров. Наземные границы остаются закрытыми для туристов.
Передвижение по стране: сохраняется комендантский час с 21:00 до 5:00. С 25 февраля возобновил работу городской общественный транспорт. С 1 марта возобновилось междугороднее сообщение.
Массовые мероприятия: запрещены. Зимние курорты открыты, с 1 марта там заработают канатные дороги. Также с 1 марта в Батуми, а с 8 марта — по всей Грузии рестораны могут принимать посетителей как снаружи, так и внутри помещений. С 1 марта открываются музеи и библиотеки, с 15 марта — фитнес-клубы.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо в течение 72 часов пройти ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции до получения результатов исследования.
Египет
Въезд для россиян: с 3 сентября возобновлено регулярное авиасообщение с Каиром. При въезде необходимо предъявить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, пройденном не более чем за 72 часа до прилета. В Хургаде, Шарм-эль-Шейхе тест можно сделать в аэропорту.
Передвижение по стране: ограничений нет, действует масочный режим, но на территории отелей туристы могут находиться без масок.
Массовые мероприятия: открыты магазины, кафе и рестораны, музеи и другие культурно-развлекательные центры.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Израиль
Въезд для россиян: допускается только в исключительных случаях. Заявку необходимо подать в консульство Израиля. При положительном решении вопроса необходимо пройти тест на коронавирус за 72 часа до прилета. Правило также распространяется и на вакцинированных пассажиров, и на уже переболевших. По прибытии обязателен карантин до 14 дней.
Передвижение по стране: с 21 февраля большинство ограничений не затрагивает вакцинированных или переболевших коронавирусом. Они могут посещать кафе, магазины, спортзалы и другие культурно-развлекательные центры, свободно пребывать на улице, совершать междугородние поездки.
Массовые мероприятия: участие разрешено только для вакцинированных или переболевших. В иных случаях запрещено собираться компаниями более пяти человек в помещении и более 10 человек на улице.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Индия
Въезд для россиян: запрещен. Отмена международных коммерческих рейсов продлена до 30 июня. Это не относится к пассажирам, имеющим дипломатическую, официальную, рабочую или проектную визу. Пассажиры, имеющие право въезда в страну, должны пройти медосмотр и 14-дневный карантин.
Передвижение по стране: ограничения сохраняются в ряде штатов, где число заразившихся увеличивается.
Массовые мероприятия: в регионах со стабильной ситуацией сняты ограничения на проведение общественных, культурных и религиозных мероприятий.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Иран
Въезд для россиян: разрешен при наличии сертификата об отрицательном тесте на коронавирус, пройденном не ранее, чем за 96 часов до прибытия. Возможно требование повторного теста за свой счет. Визы по прибытии не выдаются, необходимо оформлять заранее. Прибывающие должны пройти 14-дневную изоляцию.
Передвижение по стране: внутренние поездки ограничены для инфицированных или для тех, у кого обнаружены признаки заболевания.
Массовые мероприятия: отменены, закрыты учебные заведения.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Испания
Въезд для россиян: въезд возможен для обладателей резидентских и иных долговременных виз, в том числе рабочих, студенческих, дипломатических. Для согласования въезда необходимо обратиться в консульство Испании. Не более чем за 72 часа до прибытия необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус.
Передвижение по стране: запрещено без особой необходимости, действует комендантский час с 23:00 до 6:00, время может отличаться в зависимости от региона. На Канарских островах комендантский час не действует.
Массовые мероприятия: отменены, запрещено собираться группами более шести человек, закрыты крупные магазины, театры, музеи и другие культурно-развлекательные объекты. Время работы заведений общепита сокращено.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Италия
Въезд для россиян: возможен с территории других стран ЕС при условии, что в течение 14 дней въезжающие не прибывали из государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Въезд из РФ возможен только для резидентов Италии или их родственников, либо в неотложных целях (служебные, медицинские, учеба и т. д.). По прибытии необходимо предоставить сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус, пройденного не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.
Передвижение по стране: территория страны поделена на «цветные» сектора в зависимости от уровня заболеваемости: от «белого», где отмечается нулевой рост заболеваемости и не введены ограничения, до «красного». С 1 марта 2021 года в ряде городов, включая Милан и Турин, ограничения ужесточаются: закрываются бары и рестораны, вводятся ограничения на передвижения граждан, включая запрет на выезд из «красной» и «оранжевой» зон. Перемещения по стране не рекомендованы, если не связаны с чрезвычайной необходимостью. С 22:00 до 5:00 действует национальный комендантский час.
Массовые мероприятия: отменены, закрыты музеи, выставочные залы, кинотеатры, театры и другие культурно-развлекательные центры, спортзалы, бассейны, горнолыжные курорты. Кафе и рестораны обслуживают клиентов навынос с 5:00 до 18:00.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Казахстан
Въезд для россиян: разрешен, регулярное авиасообщение восстановлено. По прибытии необходимо предъявить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Детям до пяти лет и транзитным пассажирам тест проходить не нужно.
Передвижение по стране: действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию, но ограничений на перемещения нет.
Массовые мероприятия: с 1 марта в областях с наименьшей заболеваемостью коронавирусом разрешаются спортивные и религиозные мероприятия при условии не более 30% заполняемости площадки. В регионах с высоким уровнем заболеваемости действуют ограничения на работу кафе и ресторанов, культурно-развлекательных и торговых центров.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Кипр
Въезд для россиян: для туристов закрыт до 1 апреля. Пересечь границу могут обладатели кипрского гражданства, а также резиденты и члены их семей. Власти Кипра делят страны на три категории в зависимости от эпидемиологической ситуации. Россияне могут попасть на остров из государств категории «А» и «В», куда входят, к примеру, Германия, Сербия, Финляндия и другие, если проведут в них 14 дней перед прибытием на Кипр. Пассажиры обязаны получить онлайн-разрешение для въезда в течение 24 часов до прибытия и иметь его при себе на границе. Необходим сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, пройденном не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.
Передвижение по стране: сохраняется комендантский час с 21:00 до 5:00, покидать место жительства или пребывания разрешается, получив специальное разрешение.
Массовые мероприятия: отменены, заведения общепита работают только навынос. В кинотеатрах, музеях и прочих учреждениях культуры действует ограничение вместимости в 50 человек.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Китай
Въезд для россиян: запрещен для тех, кто оформил визы до 3 ноября 2020 года. Ограничения не распространяются на въезд иностранцев с дипломатическими, служебными визами и некоторыми другими категориями специальных виз. Для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, а также тест на антитела IgM. По прибытии предусмотрен 14-дневный карантин в условиях обсерватора. На территории Гонконга и Тайваня действуют особые условия.
Передвижение по стране: жесткие ограничения действуют в Пекине и ряде провинций страны. В столице закрыты некоторые вокзалы, один из аэропортов, ограничено движение, жителям ряда городов-миллионников запрещено выезжать за их пределы.
Массовые мероприятия: отменены. В частности, власти страны запретили проводить в феврале традиционное празднование восточного Нового года.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Латвия
Въезд для россиян: разрешен только в случаях крайней необходимости (по работе, учебе, для воссоединения семьи, лечения, похорон и т. д.). По прибытии необходимо предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее 72 часов до прилета, и пройти 10-дневный карантин.
Передвижение по стране: режим чрезвычайного положения в Латвии продлен до 6 апреля. Рекомендовано не покидать места жительства и пребывания без уважительной причины.
Массовые мероприятия: возможны на свежем воздухе при участии не более 50 человек. В помещениях могут собираться не более 10 человек. Заведения общепита работают только навынос, закрыты кинотеатры, музеи и прочие культурные учреждения. Разрешена работа магазинов, чей ассортимент не менее чем на 70% состоит из продуктов питания и средств гигиены.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Литва
Въезд для россиян: необходимы веские основания (вид на жительство, визит к близким родственникам-гражданам Литвы, долговременные рабочие, дипломатические визы). Прибывающим в страну необходимо заполнить электронную форму на сайте Национального центра здравоохранения. Каждую неделю публикуется список стран, по прибытии из которых, в зависимости от ситуации, необходимо предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, пройти тестирование в аэропорту или уходить на карантин.
Передвижение по стране: как минимум до 1 апреля ограничено движение между муниципалитетами, гражданам рекомендовано не покидать свои дома без уважительных причин, работают только продовольственные магазины. Перемещение между регионами возможно только по специальному разрешению, основанием может быть работа, проездка к врачу, похороны.
Массовые мероприятия: в публичных местах разрешено находиться группами не более двух человек, если это не члены одной семьи. Массовые мероприятия не проводятся. Открыты только продовольственные магазины, аптеки. Заведения общепита работают только навынос.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Марокко
Въезд для россиян: разрешен с 10 сентября 2020 года при предъявлении документов, подтверждающих отрицательный тест на коронавирус не старше 72 часов, а также бронирование в отеле.
Передвижение по стране: ограничений нет, но с 21:00 до 6:00 действует комендантский час.
Массовые мероприятия: отменены.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Молдавия
Въезд для россиян: разрешен с 18 декабря 2020 года при предъявлении сертификата об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до прилета.
Передвижение по стране: без ограничений, но действует масочный режим. В Кишиневе по выходным не работает общественный транспорт.
Массовые мероприятия: запрещена работа ночных клубов и дискотек. С 22:00 до 7:00 кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только навынос. На праздничных мероприятиях не допускается присутствие более 20 приглашенных. Магазины должны следить за количеством покупателей: норма — 4 кв. м на посетителя. Учебные заведения, кроме детских садов, закрыты.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Монголия
Въезд для россиян: запрещен. Как минимум до 31 марта пересекать границу могут только члены дипмиссий и граждане Монголии. По прибытии предусмотрена 21-дневная обсервация с еженедельным тестированием на коронавирус, а затем 14-дневная самоизоляция.
Передвижение по стране: для поездок по столице специального разрешения не требуется, но движение между регионами ограничено.
Массовые мероприятия: под запретом торговля непродовольственными товарами, работа баров и караоке, спортивных и религиозных объектов, салонов красоты, проведение общественных мероприятий, свадеб, выставок и других, которые не являются жизненно необходимыми.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Объединенные Арабские Эмираты
Въезд для россиян: в Дубай не ограничен при предъявлении сертификата об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до прибытия. Детям до 12 лет тест не требуется. В аэропорту придется пройти еще один тест и соблюдать самоизоляцию в ожидании результатов.
Передвижение по стране: чтобы попасть в столичный эмират Абу-Даби необходимо предъявить справку с отрицательным тестом не старше 48 часов, на поездки между эмиратами необходимо получать онлайн-разрешение.
Массовые мероприятия: бары и пабы Дубая закрыты, кафе и рестораны заканчивают обслуживание посетителей в час ночи. Развлекательные мероприятия в них запрещены. За столиком в ресторане должно быть не более семи человек, в кафе — не более четырех. Число постояльцев гостиниц, посетителей бассейнов, пляжей при отелях, торговых центров не должно превышать 70% от общей вместимости. Кинотеатры, достопримечательности и спортивные объекты принимают только 50% от общей вместимости.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Польша
Въезд для россиян: для туристов запрещен. Пересечь границу могут резиденты страны и члены их семей, дипломаты и ряд других особых категорий граждан. Предусмотрен 10-дневный карантин, от которого освобождаются предъявители сертификата с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за 48 часов до прилета.
Передвижение по стране: ограничено для людей старше 65 лет, а также для инфицированных и людей с признаками заражения. Действует масочный режим. В общественном транспорте установлено ограничение в 30% от общей вместимости.
Массовые мероприятия: запрещено собираться более чем по пять человек в закрытых помещениях. Заведения общепита работают только навынос. Возобновили работу музеи, галереи, театры, кинотеатры, концертные залы при соблюдении санитарных норм и заполняемости не выше 50%. Спортивные объекты работают только открытого типа. Массовые торжества, включая свадьбы, запрещены. Религиозные мероприятия ограничены. Торговые центры, рынки и почтовые отделения могут работать только из расчета не менее 10 кв. м площади на одного посетителя.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Саудовская Аравия
Въезд для россиян: границы закрыты как минимум до 17 мая. Это не распространяется на медицинские, гуманитарные, эвакуационные и репатриационные рейсы.
Передвижение по стране: без ограничений.
Массовые мероприятия: приостановлено проведение свадеб и вечеринок, ограничена работа торговых центров, кафе и ресторанов, закрыты спортивные залы.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
США
Въезд для россиян: открыт при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прилета. При этом американскую визу в России сейчас получить практически невозможно: собеседования в посольстве назначают только в экстренных случаях — например, если цель визита в США — похороны родственника.
Передвижение по стране: в стране сохраняется режим чрезвычайной ситуации, в каждом штате действуют свои правила. К примеру, в Нью-Йорке прибывшие в штат должны заполнять специальный «Бланк здоровья путешественника» и в течение трех дней пройти тест на коронавирус либо соблюдать 14-дневный карантин.
Массовые мероприятия: массовые мероприятия отменены, гражданам не рекомендуется собираться компаниями до 10 человек в зависимости от штата. В разных регионах страны бары, кафе и рестораны либо работают только в дневное время, либо исключительно навынос.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Таиланд
Въезд для россиян: открыт для туристов на срок до 30 дней. Предписан обязательный 16-дневный карантин в отеле, одобренном государством. Отель для проживания после карантина нужно забронировать заранее. Перед поездкой нужно также оформить страховку с покрытием коронавируса и онлайн-свидетельство о въезде (COE). Для посадки на рейс потребуется свидетельство о пригодности к полетам (Fit to Fly) не старше 72 часов, которое выдается на основе отрицательного теста на ковид.
Передвижение по стране: в курортных регионах Пхукет, Чиангмай и других с 26 февраля постепенно снимаются ограничения, связанные с коронавирусом, однако в ряде провинций передвижение ограничено.
Массовые мероприятия: в «зеленой зоне», где ситуация с коронавирусом стабильна, разрешена работа развлекательных заведений и общепита, можно проводить дискотеки и концерты. Спа и массажные салоны, фитнес-центры возобновили работу с ограниченным количеством посетителей.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Турция
Въезд для россиян: авиасообщение открыто с 1 августа. Необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета. В случае обнаружения симптомов болезни после прохождения границы может быть предписан карантин.
Передвижение по стране: действует комендантский час в выходные и с 21:00 до 5:00 в будние дни, однако это не касается туристов, останавливающихся в гостиницах. Обязательно повсеместное использование масок.
Массовые мероприятия: отменены. Заведения общепита работают навынос. С марта запланировано поэтапное смягчение карантинных мер.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Украина
Въезд для россиян: без ограничений при наличии приглашения от гражданина Украины. Необходимо иметь страховку с покрытием коронавируса и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часа до прибытия, в противном случае нужно установить специальное приложение, которое будет контролировать ваши перемещения.
Передвижение по стране: на всей территории страны до 30 апреля действует режим адаптивного карантина. Регионам присваиваются «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный» уровни эпидемической опасности. В «желтых» зонах вводится масочный режим, запрещается выход на улицу без документов, удостоверяющих личность, и другие ограничения, но они не закрыты для посещения. «Красные» зоны закрыты.
Массовые мероприятия: в зависимости от зоны эпидемической опасности ограничены либо отменены. В «желтых» зонах, куда в настоящее время входит в том числе столичный регион, могут проводиться, если количество зрителей не превышает 50% от вместимости. Кафе и рестораны работают навынос с 0:00 до 7:00. Не работают бары, пабы, ночные клубы, дискотеки.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Финляндия
Въезд для россиян: для туристов закрыт как минимум до 18 марта. Разрешен для членов семьи граждан страны, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, обладателей ВНЖ, студентов финских вузов, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. С 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости в Финляндии, если объект требует неотложного ремонта. Открыто авиа- и наземное сообщение.
Передвижение по стране: запрет на перемещения не предусмотрен. С 8 марта страна перейдет на карантинный режим, условия которого будут различаться в зависимости от региона.
Массовые мероприятия: в зависимости от количества выявленных случаев в регионе предусмотрен запрет на сбор до шести человек в одном месте. В наиболее затронутых вирусом регионах предусмотрено закрытие заведений общепита.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Франция
Въезд для россиян: разрешен только в экстренных случаях. Без ограничений въезд во Францию разрешен только из стран ЕС при предъявлении сертификата об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия. Детям до 11 лет делать тест не нужно. Прибывшие должны пройти семидневный карантин и повторное тестирование в конце этого срока.
Передвижение по стране: в некоторых регионах действует комендантский час с 18:00.
Массовые мероприятия: запрещены встречи более шести человек, закрыты заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения. Магазины работают до 18:00, остановлена работа всех торговых центров и магазинов площадью более 20 тыс. кв. м, торгующих непродовольственными товарами.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Черногория
Въезд для россиян: с 12 января сняты ограничения на въезд. Тест на коронавирус и карантин не предусмотрены.
Передвижение по стране: с 10 февраля введено ограничение на междугородние поездки по выходным и комендантский час с 21:00 до 5:00, действует масочный режим.
Массовые мероприятия: запрещены, заведения общепита работают до 18:00, за исключением Будвы и Тивата, где их работа приостановлена. Закрыты все магазины, кроме продовольственных.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Чехия
Въезд для россиян: запрещен без крайней необходимости. Разрешение на въезд могут получить обладатели рабочих и студенческих виз, а также ВНЖ. Исключение сделано для тех, кто желает посетить близких родственников, получить медицинскую помощь, едет на свадьбу или на похороны. Все прибывающие в страну обязаны либо предоставить сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, либо пройти 10-дневный карантин, в течение которого пройти тестирование на территории Чехии за свой счет.
Передвижение по стране: до 28 марта передвижение ограничено регионом проживания или пребывания. Исключения допустимы лишь в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, а также неотложного посещения госучреждений и врачей.
Массовые мероприятия: в помещениях и общественных местах предписано ношение двух медицинских масок или респираторов со степенью защиты не ниже FFP2. Встречи более двух человек запрещены. Культурные мероприятия проводятся без зрителей, кинотеатры, музеи и другие культурные заведения закрыты. Заведения общепита работают только навынос до 21:00, магазины — только первой необходимости.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Южная Корея
Въезд для россиян: разрешен при условии оформления визы (до пандемии виза россиянам была не нужна). При себе необходимо иметь сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия.
Передвижение по стране: без ограничений при соблюдении масочного режима и санитарных норм, однако власти страны рекомендуют оставаться в помещении.
Массовые мероприятия: кафе, рестораны и культурно-развлекательные центры могут работать до 22:00 в регионах и до 21:00 в столице, запрещено собираться больше четырех человек.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.
Япония
Въезд для россиян: запрещен. Исключение составляют только сами граждане Японии и их близкие родственники. Для всех въезжающих предусмотрен двухнедельный карантин даже после предъявления справки об отрицательном тесте на коронавирус.
Передвижение по стране: в Токио и ряде префектур действует режим чрезвычайной ситуации. Жителям предписано не выходить из дома без уважительных причин.
Массовые мероприятия: разрешены на открытом воздухе, если число участников не превышает 5 тыс. человек, в помещениях — при заполненности площадки не более чем на 50%. Рестораны и кафе работают до 20:00, продажа алкоголя разрешена до 19:00. Бизнесу рекомендовано отправить максимальное количество сотрудников на удаленную работу.
Карантин после возвращения в Россию: необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов по прибытии и соблюдать карантин до получения результата.