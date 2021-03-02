Как попасть за границу весной 2021 года

Въезд для россиян: только с рабочими целями, для туристов запрещен. Необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-тестирования не старше 48 часов.

Передвижение по стране: в ряде городов, включая Баку, на данный момент отменена необходимость SMS-оповещений о выходе из дома. Восстановлено междугороднее сообщение. Общественный городской транспорт не работает по выходным, работа бакинского метрополитена приостановлена.

Массовые мероприятия: запрещены. С 1 февраля возобновлена работа объектов общественного питания — рестораны, кафе и чайные могут обслуживать посетителей с 6:00 до 0:00. Возобновили работу магазины, кроме крупных торговых центров, парикмахерские, салоны красоты, выставочные залы и музеи.

Карантин после возвращения в Россию: в течение трех дней необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции до получения результатов.