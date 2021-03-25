Кипр определился с датой

1 апреля Кипр вновь откроется для туристов из России. Направление было недоступно путешественникам больше года: попасть в страну могли только лица с кипрским гражданством или видом на жительство и их родственники. Причем каждый прибывший обязан был пройти двухнедельный карантин. Теперь такое условие отменяется. В российском посольстве не исключили, что прилететь на остров можно будет даже раньше апреля, потому что местные власти пересматривают статус всех стран по понедельникам, а 1 апреля выпадает на четверг. Можно ли еще найти достойные варианты размещения на Кипре? И какие развлечения остров может предложить туристам? Выяснял Иван Якунин.



Власти Кипра делят все страны на четыре группы. Наименее благополучные находятся в «серой» — туристам из таких государств въезд в республику запрещен. Наиболее привилегированная — «зеленая»: чтобы попасть на остров, путешественникам не понадобится ничего, кроме паспорта. Тем, чью страну отнесли к «оранжевой» группе, нужно будет иметь при себе результаты пройденного дома теста на коронавирус. Гражданам стран из «красной» группы придется провериться на COVID-19 дважды.

Если ориентироваться на заявления местных властей, россиян ждет последний сценарий, отмечает управляющий директор Tez Tour Иван Лавров: «Потребуется сдать два ПЦР-теста: один не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, второй уже по прибытии в страну. Также путешественникам будет необходимо пройти регистрацию на государственном сайте CyprusFlightPass. Дети, не достигшие 12-летнего возраста, не обязаны предъявлять какие-либо тесты».

Добраться до Кипра легко — есть прямые рейсы, время в полете — четыре часа, виза не нужна. Стоимость перелета тоже демократичная: от 20 тыс. руб. за билеты из Москвы в Ларнаку и обратно. Варианты размещения на любой вкус и бюджет. А у особо азартных есть шанс даже сбить цену, говорит IT-предприниматель и организатор русскоязычного сообщества в Лимассоле Олег Решетников: «Доступных вилл, квартир и апартаментов очень много на Airbnb, Bazaraki.com и Facebook Marketplace. Можно смотреть, выбирать. Часть отелей работают. Они доступны только для туристов, жители страны забронировать номер не могут.

Киприоты деньги стараются не терять, поэтому торговаться аргументированно можно, но общего снижения нет».

Чаще всего на остров отправляются в рамках организованного тура с размещением в гостинице. Собеседники “Ъ FM”, впрочем, советуют снять дом или аппартаменты, чтобы не подвергать себя опасности. Вакцинацию в стране планируют запустить только к концу весны, и то начнут с групп риска и тех, кому за 45. На Airbnb среднесуточная цена за размещение слегка превышает €100. За эти деньги можно, например, снять двухэтажную виллу в Айя-Напе, рассчитанную на шесть человек. Из бонусов — собственный бассейн и пляж в нескольких сотнях метров от дома.

Тем, кому для комфортного отдыха нужны сауна, гидромассажная ванна, бар, зона барбекю, просторная парковка и по санузлу на каждую спальню, придется потратить €300-400 за ночь. Правда, в отдельных регионах страны такие варианты почти разобрали, даже несмотря на неопределенность с ковидом, рассказала “Ъ FM” жительница Лимасола Алена Алексеева: «В каких-то отдельных областях забронированы виллы, квартиры, апартаменты вдоль моря примерно до июня-июля, а кое-где уже заполнен даже август — €300-400 за ночь. Но предложений, конечно, достаточное количество, особенно в регионе Пафоса, в деревнях Лачи, Полис».

Выбор развлечений на Кипре из-за действующих ограничений тоже достаточно скромный. Рестораны едва-едва возобновили работу, причем сесть можно только на улице, продолжает Алена Алексеева: «Буквально в выходные была оштрафована некая гражданка за нарушение эпидемиологических условий, так как она танцевала в таверне. Потому развлечений тут немного. Но, с другой стороны, люди ужасно изголодались по природе, погоде, они просто хотят приехать, чтобы погулять, насладиться морским пейзажем в тишине, спокойствии и небольшом количестве окружающих их туристов. Сейчас здесь самое замечательное время: море, орхидеи, зацветают плодовые деревья».

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В общем, россиян на Кипре ждут, что неудивительно, учитывая, что в допандемийном 2019-м на них пришлась пятая часть всех прибывающих на остров туристов. Возможно, в будущем власти республики еще сильнее упростят порядок въезда граждан России на свою территорию. Недавно такое решение приняли в отношении британцев — с 1 мая все привитые туристы смогут посетить Кипр без всякого тестирования.