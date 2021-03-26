«Газпром» пообещал завершить строительство «Северного потока-2» в 2021 году

Спецпредставитель президента РФ по взаимодействию со странами—экспортерами газа, член совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» будет завершено в 2021 году. По его словам, работы выполнены на 90–92%. Также он пообещал, что пересмотра газового контракта с Украиной не будет.

«Работа активная идет, там осталось совсем немного,— сказал господин Зубков журналистам в Берлине (цитата по ТАСС).— Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось».

Он добавил, что пересмотра газового контракта с Украиной не планируется. По его словам, главное — поставить через Украину уже предусмотренные контрактом объемы газа. Напомним, что «Северный поток-2» задуман как альтернатива украинскому маршруту транзита российского газа в Европу.

В декабре 2019 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали пятилетний контракт по транзиту газа. По данным украинской стороны, транзит принесет Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. Из-за задержки запуска «Северного потока-2» в декабре 2020 года «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе.

В обновленном уведомлении оператора Nord Stream 2 AG на портале Датского агентства по мореплаванию (DMA) говорится, что строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании близ острова Борнхольм планируется завершить к концу сентября 2021 года.

Подробнее о планах по завершению проекта — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».