Карантин перенесут на яхты

Таиланд нашел еще один способ привлечь туристов в пандемию — обязательный карантин им предложат пройти на яхтах. Участникам этой программы могут стать посетители острова Пхукет. Им придется носить умный браслет, который будет контролировать местонахождение владельца. Так власти Таиланда пытаются реанимировать туристическую отрасль, доходы которой упали на 83%. Местное правительство, например, с недавних пор предлагает путешественникам провести изоляцию в закрытом гольф-клубе. С апреля ее срок сократится с двух недель до одной. Но коснется это тех, кто имеет свидетельство о вакцинации. Туристы без справок будут находиться на карантине десять дней.

Будет ли комфортно провести это время на яхте? На этот вопрос ответила генеральный директор компании «Премиум Чартер» Мария Князева: «Я не знаю, чем можно привлечь владельцев, чтобы они участвовали в таком изобретении, потому что на самом деле по системе IYBA — международной яхтенной брокерской ассоциации — там находится пять - шесть яхт, на которых есть повар, обслуживающий персонал, массажисты. Их мы можем предлагать в аренду.

Конечно, можно заинтересовать клиентов тем, что весь сервис есть на борту, но находится две недели постоянно, не выходя на берег, это очень тяжело.

Я бы, например, не смогла находиться на борту две недели. Сейчас Мальдивы открыты для россиян, и мы предлагаем яхты в аренду.

Мы делали чартер на девять дней, люди на взяли 45-метровую яхту, на борту которой был массажист, чудесный повар — все замечательно. Но в какой-то день люди все равно захотели развеяться — выйти, прогуляться, выпить на закате бокал коктейля или что-то перекусить, однако это было невозможно, так как не было разрешено. Клиенты звонили и говорили, что бы мы что-то придумали, нашли, где их могли бы принять. Но, к сожалению, все девять дней им пришлось находиться на борту, это очень тяжело».

Стоимость аренды 30-метровой яхты у берегов Таиланда обычно начинается от €50 тыс. за неделю. Карантин в гольф-клубе обойдется туристу в €2,5 тыс., и это вдвое дороже, чем провести изоляцию в отеле.

Обязательный карантин отпугивает туристов, и это главная проблема Таиланда. Из-за него власти в этом году ждут лишь 5 млн путешественников. В 2019-м их было 40 млн.

Сокращение сроков карантина не поможет Таиланду, уверен генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Полноценное открытие страны стоит ожидать 1 октября.

«Тайские власти пытаются придумать различные варианты. Они сейчас торгуются с представителями туристической общественности. Назывались разные сроки — неделя, три дня, потом один день. Когда им уже объяснили, что не то что один день, туристы одного часа не будут находиться в карантине, так как это неинтересно, не нужно людям, которые приехали на отдых.

Как только тайские власти сделают, также как, например, на Кубе или в Арабских Эмиратах, тогда это, действительно, будет работать.

То есть ПЦР-тест необходимо сдать будет в Российской Федерации и потом по прилете дополнительный ПЦР-тест в аэропорту Таиланда, на Пхукете, на Самуе, в Бангкоке — неважно. Такие условия, скорее всего, заработают с 1 октября».

Открыть для туристов Пхукет позволит массовая вакцинация населения острова. И финансировать ее будет не правительство, а местный бизнес.

Иван Корякин