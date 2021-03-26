Афганский мир заблудился в переходе Международные посредники и Кабул не могут договориться о новом плане урегулирования

США готовятся пересмотреть договоренности с талибами о выводе своего контингента из Афганистана и оставить его в стране после 1 мая, сообщил глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит. Его заявление прозвучало после необъявленного визита в Кабул главы Минобороны США Ллойда Остина, отказавшегося назвать сроки ухода американцев из Афганистана. Перспектива невыполнения ключевого условия мирной договоренности между США и талибами делает будущее афганского урегулирования все более неопределенным. Россия и США призывают создать переходное коалиционное правительство, однако против этого выступает официальный Кабул, который рассматривает альтернативный план проведения в стране досрочных выборов.

О том, что администрация президента Джо Байдена склоняется к непростому решению сохранить американское военное присутствие в Афганистане после 1 мая, несмотря на договоренности с движением «Талибан» (запрещено в РФ), достигнутые при президенте Дональде Трампе, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

«Я думаю, есть общее ощущение, что 1 мая — это слишком рано, просто с точки зрения логистики. У нас около 3,5 тыс. военнослужащих в Афганистане, у наших союзников — около 7 тыс. Вы не можете каким-то образом вывести более 10 тыс. солдат за шесть недель»,— объяснил законодатель. По его словам, он уже обсуждал эту тему с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином, при этом в администрации Байдена отдают себе отчет, что это решение будет односторонним, так как талибы его отвергнут.

Необходимость рассмотрения вопроса о сохранении американского военного присутствия в Афганистане после 1 мая объясняется не только невозможностью успеть в оставшиеся недели решить логистические проблемы, но и эскалацией насилия в стране.

Добиваясь выполнения условий мирного соглашения американской стороной, талибы так и не выполнили взятые на себя обязательства прекратить боевые действия против правительства президента Ашрафа Гани.

Заявлению главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей предшествовал необъявленный визит в Кабул Ллойда Остина, состоявшийся в минувшее воскресенье. По итогам переговоров с президентом Гани стороны «выразили озабоченность эскалацией насилия в стране», после чего Ллойд Остин отказался назвать сроки вывода американского контингента, указав на то, что решение остается за президентом Байденом.

В ситуации, когда администрация США стоит на пороге решения, которое будет отвергнуто талибами, международные посредники и официальный Кабул все дальше расходятся в своих оценках того, как достичь долгосрочного урегулирования в стране. «Мы видели очень продуктивную встречу в Москве в так называемом формате "3+1" с участием России, Китая, Пакистана и США. Итоговое заявление стало очень важным для снижения напряженности в Афганистане»,— заявил в среду на брифинге в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главами МИДов стран НАТО.

В схожем ключе в тот же день высказался спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. «Я вполне удовлетворен. И мы с американцами работали конструктивно и, можно сказать, дружно»,— сообщил господин Кабулов.

Отвечая на вопрос, насколько реальным выглядит сценарий создания в Афганистане переходного правительства, господин Кабулов отметил: «Я бы сказал, что не только реально, я бы сказал, что ему, насколько мы понимаем с американцами, пакистанцами и китайскими партнерами, нет альтернативы». По словам дипломата, необходимость формирования коалиционного временного правительства обусловлена тем, что «обе стороны должны прекратить убивать друг друга и найти формулу совместного управления страной». Впрочем, как уточнил Замир Кабулов, «все это предстоит афганцам решать самостоятельно».

Между тем «самостоятельное решение афганцев» выглядит все более проблематичным.

В то время как часть афганской политической элиты, которую представляет экс-президент Хамид Карзай, поддерживает предложение «расширенной тройки» международных посредников о создании коалиционного правительства, нынешний президент Гани категорически против.

Выступая на прошлой неделе в парламенте, он отметил, что любой иностранный или индивидуальный план, не одобренный официальным Кабулом, неприемлем — передача власти и формирование нового правительства в Афганистане возможны только через проведение в стране досрочных выборов.

Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленных правительственных чиновников в Кабуле, сообщает, что на конференции по Афганистану, которая пройдет в апреле под эгидой ООН в Стамбуле, президент Гани официально выдвинет собственный план урегулирования.

Этот план отвергает предложение создать в стране переходное правительство и в качестве альтернативного сценария предусматривает проведение в шестимесячный срок внеочередных выборов главы государства.

Талибы тем временем уже выступили против выборов. Как заявил в четверг «РИА Новости» официальный представитель движения Забихулла Муджахид, «Талибан» отвергает эту идею, считая выборы в стране «провальным опытом на протяжении последних 20 лет, который привел к созданию коррумпированной системы». При этом Забихулла Муджахид отметил, что говорить об отношении талибов к проекту формирования временного правительства пока рано — инициатива «еще находится на рассмотрении».

Сергей Строкань