Переговоры США и Китая пропахли порохом

Высокопоставленная китайская делегация на переговорах с властями США в Анкоридже (штат Аляска) не ожидала конфликтной ситуации — но «порохом запахло» уже в самом начале встречи. Об этом заявили в пятницу в МИД КНР. Короткая протокольная встреча представителей Вашингтона и Пекина переросла в почти часовой спор с попытками доказать общественности и друг другу, что именно противоположная сторона нарушает права человека. Переговоры продолжатся в субботу по московскому времени.

Иллюзий по поводу того, что американо-китайские переговоры в городе Анкоридже (штат Аляска) могут пройти гладко, не испытывал, похоже, никто. Но то, что встреча окажется настолько скандальной, тоже стало неожиданностью.

«Уже в самом начале переговоров запахло порохом, возникла драматическая атмосфера. У китайской стороны не было таких намерений»,— сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «У США нет никаких прав разговаривать с КНР свысока, с нами такое не пройдет»,— отрезал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.

«Это был недружелюбный прием, противоречащий нормам дипломатической этики»,— возмутился еще один, неназванный китайский дипломат, чьи слова распространило в пятницу Центральное телевидение КНР.

В США между тем к серьезному разговору готовились изначально. «Наши дискуссии здесь, на Аляске, я подозреваю, станут настоящим испытанием»,— признал глава американской делегации, госсекретарь Энтони Блинкен. А по итогам первого заседания агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации высокого ранга сообщило: встреча была «предметной, серьезной и прямой». «Мы воспользовались этой сессией, как и планировали, чтобы изложить наши интересы и приоритеты, и мы услышали то же самое от наших китайских коллег»,— передало агентство слова своего собеседника.

Говоря о приоритетах, дипломат, похоже, подразумевал круг вопросов, затронутых на открытии встречи госсекретарем Блинкеном.

На переговорах речь шла, в частности, о действиях Пекина «в Синьцзяне, Гонконге, на Тайване, кибератаках на США», а также об «экономическом принуждении» со стороны Китая в отношении американских союзников.

Отметим, что в среду США расширили санкционный список — в новую версию попали 24 китайских чиновника. Причиной были объявлены «продолжающиеся репрессии со стороны Пекина», под которыми в Вашингтоне подразумеваются анонсированную центральными властями избирательную реформу Гонконга. А на прошлой неделе США вместе с Японией, Австралией и Индией провели виртуальную встречу четверки QUAD. Этот форум, который также называют «азиатским НАТО», в Пекине считают явно антикитайским.

Все накопившиеся претензии глава МИД КНР Ван И смог высказать американской стороне уже в ходе первой сессии. Так, он обвинил США в нарушении прав человека, в частности, вспомнив о движении за права афроамериканцев Black Lives Matter. Кроме того, Ван И указал на непостоянство Вашингтона в деле защиты свободы СМИ. Вспомнили китайские гости и о «необоснованных» тарифах на товары из КНР, введенных при президенте Дональде Трампе, и о «вмешательстве во внутренние дела Пекина» в вопросах Гонконга, Синьцзяня и Тайваня.

Подводя итог, Ван И заключил: в последние годы законные права и интересы Китая ущемлялись, и для китайско-американских отношений «наступил период беспрецедентных трудностей».

В субботу по московскому времени состоится финальное заседание в рамках переговоров, по итогам которого и станет ясно: ограничится ли дело только «запахом пороха», либо встреча на Аляске спровоцирует новый виток противостояния между Вашингтоном и Пекином.

Марина Коваленко