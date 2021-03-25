В Минске задержан корреспондент “Ъ”

В Минске при освещении акций протеста задержан корреспондент “Ъ” Кирилл Кривошеев. Он находится в РУВД «Октябрьское». Вместе с ним задержан фотограф «Известий» Павел Волков. Сегодня, 25 марта, в стране отмечают так называемый День воли — годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. Оппозиция устроила акции протеста, несмотря на запрет властей проводить массовые мероприятия в этот день. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», на протестах во всей стране задержаны 118 человек.

«По состоянию на 21:30 "Весне" известно не менее, чем о 118 задержанных в 19 городах Белоруссии. 68 из них были задержаны в Минске»,— говорится в сообщении центра в Telegram.

В разных частях Минска в течение всего дня проходят локальные акции протеста. Водители сигналят, проезжая по центру, куда стянуты силовики и спецтехника. По городу ходят колонны протестующих. Полиция задерживает их по одному или по несколько человек. Telegram-канал Nexta сообщает, что задерживают «всех подряд», а не только активных участников протеста.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «В Белоруссии оттаяли протесты».