Белорусской оппозиции не разрешили провести массовые мероприятия в «День воли»

Белорусская социал-демократическая партия (БСДП, «Грамада») сообщила об устном отказе минской мэрии в проведении массовых мероприятий 25 марта — в так называемый День воли, который празднуют в годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году.

«Мэрия отказала в праздновании "Дня воли" — пока в устной форме. Сейчас ожидаем официальный письменный документ»,— приводит «РИА Новости» слова сотрудницы офиса этого политического объединения.

Ранее БСДП сообщила в Telegram о задержании своего лидера Игоря Борисова.

БСДП в числе других оппозиционных партий Белоруссии подавала заявку на проведение 25 марта массового мероприятия. Оппозиция готовится устроить протестные акции после того, как на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена людей, достойных, по его мнению, занять пост главы государства, когда он освободится в связи с принятием новой конституции. Это генерал Юрий Караев, который в прошлом году, будучи главой МВД, руководил разгоном акций протеста, и губернатор Гродненской области Владимир Караник.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Белоруссии предложили генерала и губернатора».