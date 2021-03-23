На протесты по регистрации

Команда оппозиционного политика Алексея Навального объявила о старте кампании по его освобождению. Активисты предложили сторонникам оппозиционера, готовым выйти на митинг в его поддержку, зарегистрироваться на сайте «Свободу Навальному» и поставить отметку по своему местонахождению на карте. Оппозиционеры обещают анонсировать митинг, который станет «самым большим в истории современной России», когда число готовых присоединиться к кампании достигнет «по крайней мере» 500 тыс. человек.

Команда Алексея Навального анонсировала политическую кампанию за его освобождение, и ее первой задачей «станет большой митинг этой весной», поскольку «уличные акции — главный способ добиться» этой цели. «Мы обещали, что весной представим наш план дальнейших действий. Мы напряженно работали и сегодня запускаем самую важную политическую кампанию из всех, что мы когда-либо делали»,— сообщил глава региональных штабов господина Навального Леонид Волков.

Сейчас Алексей Навальный отбывает наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. 2 февраля Симоновский суд заменил назначенный ему ранее условный срок по делу о хищении денег «Ив Роше» на реальный, сочтя его виновным в уклонении от обязанностей отмечаться в инспекции ФСИН. Позже суд, отклонив апелляцию адвокатов господина Навального, сократил срок реального заключения до двух с половиной лет, которые он должен провести в колонии. Оппозиционер не признает вину и считает обвинение политически мотивированным.

О дате протестной акции соратники оппозиционера не объявили — вместо этого они создали сайт «Свободу Навальному», где его сторонники могут отметить свое местоположение на интерактивной карте и оставить адрес электронной почты, заявив таким образом о готовности выйти на очередной митинг. После его подтверждения на карте появляется отметка, и когда число таких отметок достигнет «по крайней мере» полмиллиона человек, организаторы объявят дату митинга. «Митинг, в котором примут участие 500 тыс. человек, станет самым большим в истории современной России. Карта будет заполняться точками, и каждый, кто поставит свою, будет знать, что он не одинок. Что прямо рядом с ним живут единомышленники — в том же дворе, на той же улице. И когда нас станет достаточно много, мы выберем удобную дату и пойдем мирным шествием по улицам всех российских городов»,— говорится на сайте, посвященном кампании.

Сразу после запуска проекта и анонсирования кампании сайт перестал работать.

Команда Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) сообщила, что из-за «наплыва людей прилегли сервера», однако проблему почти сразу же исправили. В первый час на сайте зарегистрировалось 7 тыс. пользователей: больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге, а также в крупных городах Поволжья, Урала, Сибири, юга России и в Калининграде. В Москве большая часть зарегистрировавшихся поставили метку у Мавзолея Ленина. На момент выхода материала на сайте зарегистрировалось около 50 тыс. человек.

Оппозиционеры также попросили сторонников поддержать кампанию: распространять информацию о сайте и агитировать с помощью брендированной одежды, а также принтов, наклеек и листовок, макеты которых опубликованы на сайте.

Напомним, в конце января и начале февраля команда Алексея Навального провела более чем в 120 городах несогласованные протестные акции в его поддержку. В большинстве городов протесты закончились разгонами и задержаниями. Многие участники протестов были наказаны в административном порядке. В отношении ряда участников были возбуждены уголовные дела. Члены региональных штабов оппозиционера были неоднократно оштрафованы за нарушение правил проведения митингов и могут быть привлечены к уголовной ответственности по так называемой дадинской ст. 212.1 УК. Ближайшие соратники Алексея Навального стали фигурантами уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК) и сейчас находятся под домашним арестом.

Политолог Алексей Чеснаков написал, что соратники Алексея Навального с помощью запуска новой кампании «просто пополняют базу потенциальных участников» «Умного голосования»: «Что предлагает новый ресурс? Оставить адрес электронной почты и местоположение, чтобы на карте было видно, в каких городах и сколько человек готовы выйти на митинги. По случайному стечению обстоятельств именно эта информация собирается на сайте "Умного голосования". Подписываетесь на митинг, а перед выборами бонусом получите информацию о том, за кого, по мнению команды Навального, нужно голосовать».

Политолог Аббас Галлямов считает, что идея оппозиционеров «выглядит вполне технологичной и при этом честной»: «Команда Навального говорит, что не сама определяет стратегию и принимает решения, что на самом деле все это находится в руках самих людей. Это радикально отличается от иерархических властных систем, где решения принимает власть, а люди их только исполняют». Он добавил, что власть наверняка попытается заблокировать сайт или использовать его в своих целях — например, для сбора данных о зарегистрированных пользователях, однако «это не будет иметь значения, поскольку большинство сторонников Навального готовы к преследованиям».

Кира Дюрягина