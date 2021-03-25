Голикова: в России массово не фиксируются британский и южноафриканский штаммы коронавируса

В России не фиксируется массовое распространение британского и южноафриканского штаммов коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Других мутаций вируса, которые распространяются в мире, в РФ нет, добавила она. Госпожа Голикова отметила, что в 2020 году существенно снизилась заболеваемость всеми инфекциями, не считая внебольничных пневмоний.

«Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире»,— сказала госпожа Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора (цитата по «РИА Новости»).

Татьяна Голикова добавила, что залог быстрого выхода из ограничительных мер — это вакцинация населения. «Нам важно и необходимо вести квалифицированную, профессиональную, мягкую разъяснительную работу среди населения о важности вакцинации в этот сложный период, для того чтобы в обозначенные сроки достигнуть тех параметров коллективного иммунитета, которые мы перед собой поставили»,— сообщила вице-премьер.

За последние сутки в России был зафиксирован 9221 новый случай заражения коронавирусом, общее число заразившихся достигло 4 492 692. Умерли за время пандемии 96 612 больных, выздоровели — 4 109 281.

Роспотребнадзор сообщил о выявлении южноафриканского варианта коронавируса в стране 16 марта. До этого в России зафиксировали первое заражение британской мутацией вируса. Предположительно эти виды COVID-19 отличаются от типичного варианта большей способностью к распространению.

О том, насколько эффективны существующие вакцины против мутаций вируса,— в материале “Ъ FM”.