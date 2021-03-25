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В России снова выявили больше 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России был зафиксирован 9221 новый случай заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 3,9% больше, чем накануне (8861). Общее число заразившихся достигло 4 492 692.

Регионы-лидеры по числу новых случаев заражения:

  1. Москва — 1787 (1 017 309 за все время),
  2. Санкт-Петербург — 804 (390 268),
  3. Московская область — 540 (228 771),
  4. Нижегородская область — 331 (105 661),
  5. Ростовская область — 237 (79 386).

За последние сутки умерло 393 человека с коронавирусом, что на 1,9% меньше, чем накануне (401). Всего за время пандемии в России умерли 96 612 больных. Выздоровели 10 881 человек за сутки, всего — 4 109 281.

Регионы-лидеры по числу умерших:

  1. Москва — 49 (16 337);
  2. Санкт-Петербург и Московская область — 37 (12 066 и 5 357 соответственно);
  3. Ростовская область — 17 (3 464);
  4. Воронежская область — 16 (2 340).

Накануне спикер Совета федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в формировании коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян к осени. Позднее Роспотребнадзор, подведомственный центр которого разработал вакцину «ЭпиВакКорона», заявил, что препарат способствует формированию антител у всех участников клинических испытаний.

Коронавирус выявлен более чем у 124 млн человек в 192 странах мира, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. США находится на первом месте по общему числу зараженных (30 млн), следом идут Бразилия (12,2 млн), Индия (11,7 млн) и Россия. Умерло более 2,7 млн больных COVID-19, вылечилось более 384 тыс.

О том, какие вопросы остаются к повторной прививке от коронавируса,— в материале “Ъ FM” «Ревакцинацию проверяют на прочность».

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