В Москве задержали басаевца за нападение на псковских десантников в 2000 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство внутренних дел (МВД) и Следственный комитет России (СКР) задержали в Москве члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Ему планируют предъявить обвинение по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

«В ходе расследования 23 марта 2021 года во взаимодействии с подразделениями ФСБ России и Главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих), в Москве задержан член банды Басаева — Герман Арбинин. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений»,— приводятся на сайте СКР слова официального представителя следственного органа Светланы Петренко. СКР будет ходатайствовать о заключении Арбинина под стражу, добавила она.

Вооруженная банда под руководством Басаева и Хаттаба 29 февраля 2000 года напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате нападения погибли 84 из 90 военнослужащих, еще четверо пострадали.

Ранее, 18 февраля, СКР установил трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые причастны к нападению на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих в Чечне в 2000 году. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Они и другие участники банды убили 43 сотрудника правоохранительных органов.