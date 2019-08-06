Война в Чечне глазами фотографа “Ъ”

6 августа 1996 года отряды чеченских боевиков во главе с Асланом Масхадовым захватили город Грозный. Бои за столицу республики продолжались до конца месяца. По официальным данным МВД, в результате боев в Грозном погибли 494 человека, около 1,5 тыс. человек были ранены. Фотограф “Ъ” Эдди Опп во время первой чеченской войны (1994-1996) снимал горящие села и города, захват террористами заложников в Буденновске и другие ключевые события. Война в Чечне глазами Эдди Оппа — в фотогалерее “Ъ”.