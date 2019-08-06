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1995 год. Участник чеченских бандформирований во время боев в Грозном

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ   |  купить фото

Война в Чечне глазами фотографа “Ъ”

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6 августа 1996 года отряды чеченских боевиков во главе с Асланом Масхадовым захватили город Грозный. Бои за столицу республики продолжались до конца месяца. По официальным данным МВД, в результате боев в Грозном погибли 494 человека, около 1,5 тыс. человек были ранены. Фотограф “Ъ” Эдди Опп во время первой чеченской войны (1994-1996) снимал горящие села и города, захват террористами заложников в Буденновске и другие ключевые события. Война в Чечне глазами Эдди Оппа — в фотогалерее “Ъ”.


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