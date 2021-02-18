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СКР установил трех участников банд Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на правоохранителей в Чечне

СКР установил трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые причастны к нападению на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих в Чечне в 2000 году. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Они и другие участники банды убили 43 сотрудника правоохранительных органов.

«29 марта 2000 года около села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики указанные лица и иные участники различных незаконных вооруженных формирований общей численностью не менее 200 человек совершили посягательство на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чеченской Республики. Сотрудники правоохранительных органов двигались в автоколонне из места постоянной дислокации к месту проведения специальной операции по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики и пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований»,— сообщается на сайте СКР.

Нападение длилось не менее шести часов. В ходе него боевики убили 33 сотрудника правоохранительных органов, а еще десять сотрудников ГУВД Пермской области захватили в плен и убили позже. Кроме того, 102 правоохранителям и военнослужащим был причине «вред здоровью различной степени тяжести и моральный вред». Сейчас с подозреваемыми проводят процессуальные действия, чтобы установить их роль в преступлении. Ранее они уже были осуждены.

12 февраля СКР и ФСБ сообщили о задержании еще двух членов бандформирования Басаева и Хаттаба — Ахмета Терекбаева и Арифуллы Авезова. Преступники проживали в Ставропольском крае, они участвовали во вторжении в Дагестан в 1999 году. Задержанным предъявят обвинения по ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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