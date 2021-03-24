Матвиенко: пандемия в России может остановиться к осени

При масштабной вакцинации населения России распространение коронавируса COVID-19 в стране остановится к осени 2021 года, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Я абсолютно убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом регионе РФ смогут сделать прививку от коронавируса. С учетом этого к осени в России будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан»,— сказала журналистам сенатор (цитата по ТАСС).

Сама госпожа Матвиенко не планирует в ближайшее время прививаться от коронавируса. «Я буквально три дня назад сделала анализ крови, у меня высокий титр антител, врачи сказали, что при таком количестве, титре антител я абсолютно защищена, в этих случаях прививка не рекомендуется и не нужна»,— уточнила она. При этом Валентина Матвиенко добавила, что если в дальнейшем количества антител снизится, она сделает прививку от COVID-19.

Масштабная вакцинация в России началась в середине декабря 2020 года. За три месяца вакцинации в России привились 5,3 млн человек (3,7% населения). 24 марта привился президент Владимир Путин. Перед вакцинацией он заявил о необходимости наращивания в стране темпов прививочной кампании.

Почему темпы прививочной кампании не устраивают власти — в материале “Ъ FM” «Вакцинации придадут ускорение».