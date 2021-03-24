В России выявили 8861 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 8861 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Сегодня выявлено на 4,78% случаев больше, чем накануне (8457). Общее число заразившихся достигло 4 483 471.

Регионы-лидеры по числу новых случаев заражения:

Москва — 1431 (1 015 522 за все время),

Санкт-Петербург — 807 (389 464),

Московская область — 535 (228 231),

Нижегородская область — 328 (105 330),

Ростовская область — 238 (79 149).

Умер за последние сутки 401 человек, накануне было на 6,09% больше (427). Всего за время пандемии умерли 96 219. Выздоровели 10 355 человек, всего — 4 098 400.

Регионы-лидеры по числу умерших:

Москва — 53 (16 288 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 35 (12 029),

Московская область — 24 (5 320),

Ростовская область — 22 (3 447),

Нижегородская область — 13 (2 771).

Накануне президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Господин Путин отметил необходимость наращивания темпов вакцинации в стране, так как от этого зависит отмена ограничений. По данным Минздрава, до 15 июня в России привьют около 30 млн человек, первый компонент вакцины уже получили 6,3 млн россиян (4,35% населения).

Подробнее о совещании президента и производителей вакцин — в материале “Ъ” «Дозы капали».