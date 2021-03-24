Ревакцинацию проверяют на прочность

Разработчики российских вакцин поспорили об эффективности «Спутника V» при повторной прививке. Замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная усомнилась, что применение этого препарата через пару лет принесет пользу, поскольку иммунитет может его отторгнуть. Глава Института имени Гамалеи, разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург, напротив, заявил, что эффективность препарата при ревакцинации доказана и даже выше, чем при первой прививке. Почему возникла такая дискуссия? И какие вопросы остаются к повторной вакцинации от коронавируса? Разбирался Григорий Колганов.

Прежде чем понять, будет ли эффективна повторная прививка «Спутника V», стоит разобраться, потребуется ли ревакцинация в принципе. По идее, она нужна, поскольку уровень антител к коронавирусу со временем падает, но полной уверенности нет даже в этом, констатирует ведущий научный редактор vrachu.ru Михаил Каган: «Это общее убеждение после всех вакцин. Неизвестно, какой титр нейтрализующих антител нужен для защиты и когда уже необходимо бить тревогу — когда уровень антител достиг нуля или когда они есть, но уже не защищают. Вопрос о повторной вакцинации возникает не зря, все-таки титр через какое-то время будет снижаться, скажем, месяцев через шесть. Даже у тех, у кого он высокий, он может достичь нуля».

Высказывание заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной не то, чтобы содержало сенсацию: «Спутник V» сделан на основе аденовируса, который служит транспортом для доставки в организм фрагментов COVID-19. Но к самому аденовирусу у человека тоже должен выработаться иммунитет, который помешает вакцине нормально работать при повторной прививке. И в теории это действительно так, рассуждает руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный: «Точных данных о том, какой был иммунный ответ на аденовирус, у нас нет. У людей, у которых выработался иммунитет к конкретному типу, прививка с этим аденовирусом, скорее всего, будет плохо работать или не работать вообще».

Но вопрос с эффективностью российских вакцин, видимо, настолько чувствительный, что научные рассуждения эпидемиолога Роспотребнадзора запустили цепную реакцию: вскоре на сайте санитарной службы появилось уточнение, мол, повторная прививка «Спутником V» возможна, но по назначению врача. Сам разработчик препарата в лице Александра Гинцбурга был еще категоричнее: эффективность ревакцинации не просто доказана, она даже выше, чем при дебютной прививке. И у этой позиции есть некоторые практические подтверждения, говорит доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Он привел в пример вакцину от AstraZeneca — она тоже аденовирусная, и вопрос «привыкания» к ней уже поднимался: «По их данным, если вакцину вводят с разницей в 21 день, эффективность составляет 70%. Это вызвано именно тем, что при повторном введении вирус сталкивается с противодействием иммунной системы. Однако когда прививка была сделана через четыре месяца, они получили прекрасные результаты — более 90% эффективности. После первой вакцинации противоаденовирусный иммунный ответ поднимается, достигает определенного пика и в отсутствие раздражителя начинает снова снижаться».

Но при создании оксфордского препарата был использован аденовирус шимпанзе, а при разработке «Спутнике V» — два разных типа человеческого. Так, уместны ли прямые аналогии? Да и информационный шлейф за разработкой AstraZeneca сейчас тянется не самый позитивный. Так или иначе, Наталья Пшеничная из Роспотребнадзора для повторных прививок предложила использовать другие российские вакцины — от центра «Вектор», который находится в подчинении санитарной службы, и Центра имени Чумакова.

Оба препарата еще только поступают в гражданский оборот, но вопросов об их эффективности остается масса, сетует руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный: «Исследования ведутся только на 3 тыс. человек, что не позволит утверждать, действительно ли препараты эффективны. Важно, чтобы анализировались данные хотя бы в масштабах “Спутника V”, то есть на 20-30 тыс. человек».

Но насколько вообще безопасно повторно прививаться от коронавируса другой вакциной? Как и в случае с остальными вопросами вокруг COVID-19, ответ на это тоже чисто теоретический, сетует директор по маркетингу компании «Ниармедик Диагностика» Елена Стрелецкая: «У нас не было достаточно статистической базы, которая показала бы, как ведет себя организм человека после вакцинации одним препаратом и ревакцинации другим. Теоретически никаких перекрестных реакций и осложнений быть не должно. Но, как и любое сочетание разных препаратов, это может привести к повышению вероятности какой-то индивидуальной непереносимости».

Почему российской вакцине сложно попасть на рынок ЕС Читать далее

Кроме того, у специалистов остаются сомнения, что любая уже разработанная вакцина будет эффективна от новых штаммов коронавируса. А в такой ситуации весьма непросто строить планы на будущее.