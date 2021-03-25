Исследования подтвердили безопасность и эффективность «ЭпиВакКороны»

Вакцина «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор» является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавируса, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на публикацию ее клинических исследований журналом «Инфекция и иммунитет». Речь идет об испытаниях среди добровольцев в возрасте 18–60 лет — первой и второй фазах исследования. Антитела выработались у всех добровольцев, привитых двумя фазами препарата.

«Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что исследование проводилось в два этапа: этап 1 — открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18–30 лет; этап 2 — простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18–60 лет»,— сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Исследование показало, что «схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящим в состав вакцины, у 100% добровольцев». «По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19»,— отмечается в материале.

В России сейчас одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова. Массовая вакцинация населения от коронавируса идет с января. До 15 июня в России привьют около 30 млн человек, прогнозирует Минздрав. Вместе с тем Минтруд предложил Минздраву исключить дистанционных работников из Национального календаря профилактических прививок.

Подробнее о предложении Минтруда — в материале “Ъ” «Вакцинация сходит с дистанции».