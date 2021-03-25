Сергей Лавров побывал «за стеклом»

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сеул совпал с обострением обстановки на полуострове: за два дня до его прилета КНДР протестировала крылатые ракеты, а прямо в день российско-южнокорейских консультаций — баллистические. Адресатом угроз Пхеньяна была, конечно, не Москва, но в итоге эта тема стала одной из ключевых на переговорах между Сергеем Лавровым и его коллегой Чон Ый Ёном. О дипломатии в условиях жесткого карантина рассказывает из Сеула специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко.

В такой обстановке Сергей Лавров переговоры еще не проводил: стол каждого делегата был отделен от других с трех сторон высоким оргстеклом, что очень напоминало сцены из фильмов, где заключенные общаются с посетителями. Только телефонных трубок не хватало.

Жители Южной Кореи очень основательно подходят к борьбе с коронавирусом. Маски нельзя снимать даже на улице, при входе во все заведения — от магазинов до кафе — надо отмечаться, за руку здороваться не принято. Со своим коллегой Чон Ый Ёном Сергей Лавров поздоровался соприкосновением кулаков, а затем и локтей. Эти ритуальные жесты выглядели забавно, хоть ситуация на Корейском полуострове к смеху сейчас не располагает.

Испытание Северной Кореей крылатых ракет не было критическим — резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР этого не запрещают. Но обстановку в регионе эти пуски явно сделали более напряженной, поскольку это была первая демонстрация Пхеньяном своей силы после смены администрации США. Тем более что Северная Корея на этом не остановилась, через два дня испытав еще и баллистические ракеты малого радиуса действия, что уже явно является нарушением наложенных на нее международным сообществом ограничений. Снаряды были выпущены в сторону Японского моря.

Российскую делегацию новость о первых пусках застала по прилете в Сеул из китайского Гуйлиня, а о вторых — за несколько часов до начала консультаций в МИД Южной Кореи.

В момент, когда Сергей Лавров общался с Чон Ый Ёном, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание совета национальной безопасности.

В своем заявлении для прессы по итогам переговоров с Сергеем Лавровым глава МИД Южной Кореи сообщил, что в ходе консультаций «корейская сторона выразила обеспокоенность из-за пуска Северной Кореей похожих на баллистические ракет малой дальности. «Он был совершен в условиях, когда корейское правительство прилагает все усилия для скорейшего достижения цели полной денуклеаризации полуострова»,— добавил министр. По его словам, Сеул «высоко оценивает ряд предложений правительства России по установлению прочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также неизменную поддержку в укреплении межкорейских отношений и мирного процесса на Корейском полуострове». «Мы выразили надежду на конструктивную роль России в этом вопросе и в дальнейшем»,— сказал он.

Чон Ый Ёну Сергей Лавров подставил локоть Фото: МИД России

Сергей Лавров был более сдержан в оценках происходящего. Он отметил, что Москва и Сеул «сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона». Но выделять Пхеньян не стал, а подчеркнул, что путь к мирной и стабильной обстановке в регионе лежит через «отказ сторон от продолжения гонки вооружений и наращивания военной активности в любых формах». Ранее в Москве не раз высказывали недовольство в связи с наращиванием США своего контингента в Южной Корее, в том числе после размещения на территории этой страны американского комплекса противоракетной обороны THAAD.

Расспросить двух министров поподробнее о северокорейских пусках журналистам не удалось. Хозяева встречи заранее заявили, что «пресс-конференция» пройдет без вопросов. Если бы Сергей Лавров посещал Северную Корею, такие ограничения бы никого не удивили, но для страны, позиционирующей себя как демократия, это было странно. Тем более что в ходе недавнего визита в Сеул высокопоставленных представителей администрации США подобных проблем не было. По итогам переговоров госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин вместе со своими южнокорейскими коллегами провели полноценную пресс-конференцию.

Сергей Лавров же оценил переговоры с Чон Ый Ёном как «конструктивные и полезные». Стороны уделили особое внимание взаимодействию в борьбе с коронавирусом с акцентом на налаживание производства вакцины «Спутник V» на мощностях южнокорейской компании «Джи Эл Рафа».

Обсудили они и торгово-экономическое сотрудничество, включая одобренный в прошлом году план реализации концепции «Девяти мостов», выдвинутой президентом Мун Чжэ Ином на Восточном экономическом форуме в 2017 году. Напомним, документ предусматривает осуществление совместных российско-южнокорейских проектов в таких областях, как совершенствование железнодорожной и портовой инфраструктуры, энергетика, арктическое судоходство, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, создание промышленных комплексов, экология, образование и здравоохранение.

По словам Сергея Лаврова, осуществляются и готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. «Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $1 млрд»,— добавил он. Чон Ый Ён, в свою очередь, добавил, что Южная Корея и Россия ускорят ход переговоров по заключению соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций.

Корейская сторона подтвердила направленное еще в прошлом году президенту РФ Владимиру Путину приглашение посетить Сеул. Но Сергей Лавров однозначно дал понять, что к этому вопросу Москва вернется уже после окончания пандемии.