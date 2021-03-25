В Самаре трое погибли и трое пострадали в ДТП со скорой помощью

Авария с тремя погибшими и двумя пострадавшими людьми произошла в Самаре в среду вечером. Происшествие случилось около 22:10 (MSK+1) в Самарском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Водитель – молодой человек 2000 года рождения,– двигаясь по ул. Фрунзе со стороны Шоссейной в направлении Комсомольской, у дома № 3 по ул. Фрунзе не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на стоящий (припаркованный) у края проезжей части автомобиль “Луидор”»,– говорится в сообщении.

В момент аварии за рулем последнего авто находился мужчина 1967 года рождения. После этого легковая машина наехала на дорожное ограждение. Ее водитель, молодой человек 2000 года рождения и два пассажира, юноши 2000 и 2001 года рождения, умерли до приезда скорой помощи. Два других пассажира легкового авто 2000 года рождения были госпитализированы. Кроме того, пострадал водитель машины «Луидор», которая использовалась для оказания услуг скорой помощи. Ему назначено амбулаторное лечение.

В начале марта текущего года в Самарской области произошло другое резонансное ДТП. В нем погибли семь человек. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов