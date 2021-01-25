В Самаре четверо пострадали в ДТП со скорой помощью

Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи «ГАЗель» и двух легковых машин Chevrolet и Toyota произошла в Самаре в минувшее воскресенье. ДТП произошло в 19:35 (MSK+1) в Советском районе города на ул. Авроры, 133. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В результате ДТП погибших нет, пострадали четыре человека»,– говорится в сообщении.

В частности, мужчины 1951 и 1970 года рождения были госпитализированы в Клиники Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ). Кроме того, женщина 1996 и мужчина 1997 года рождения были направлены на обследование в городскую клиническую больницу им. Пирогова.

Георгий Портнов