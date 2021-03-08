После гибели семи человек в ДТП под Самарой возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после аварии в Самарской области. В результате столкновения грузовика Isuzu и легкового автомобиля Volkswagen погибли семь человек, сообщила прокуратура региона. По данным МВД региона, все погибшие находились в легковом автомобиле.

Уголовное дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц). «В связи с тем что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в СУ СКР по Самарской области»,— сказал представитель прокуратуры «Интерфаксу». Он уточнил, что прокуратура также проверит состояние дороги.

Управление МВД по Самарской области сообщило, что все семь погибших, две девушки и пятеро молодых людей от 17 до 24 лет, находились в Volkswagen Touareg.

Авария произошла сегодня утром на трассе Самара—Тольятти. По предварительным данным, виновником ДТП считается водитель легковой машины, он выехал на встречную полосу. Водитель грузовика не пострадал.