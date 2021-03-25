Вице-премьер Абрамченко поручила разработать типовые сметы рекультивации свалок

Минприроды и Российский экологический оператор должны будут разработать типовые сметы по рекультивации несанкционированных свалок и других опасных объектов накопленного экологического вреда, сообщает РБК со ссылкой на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко. Представитель Минприроды сообщил изданию, что методика определения смет уже направлена в правительство.

Методические рекомендации по рекультивации свалок должны быть разработаны и утверждены к 26 апреля. Сметы должны быть разработаны на основе уже реализованных в рамках федерального проекта «Чистая страна» проектов по рекультивации. За основу при расчете стоимости будут взяты площадь объектов и объем накопления отходов на них.

В рамках проекта «Чистая страна» на рекультивацию свалок выделено 124 млрд руб. На эти средства планируется рекультивировать 191 свалку до 2024 года. Для сравнения, в 2019 году на рекультивацию свалки в Челябинской области площадью 74 га было выделено около 5 млрд руб.

Накануне Мосгордума приняла подготовленный совместно с Мособлдумой проект поправок в КоАП, по которому предлагается ввести новую систему наказаний за сброс мусора из транспортных средств в лесах и на обочинах дорог. Штрафы для граждан предлагается увеличить до 10–30 тыс. руб. в случае сброса мусора из легковой машины и до 50–100 тыс.— при сбросе с прицепа или грузовика. Для контроля предлагается использовать камеры и фотоловушки.

Подробнее — в материале “Ъ” «Камеры отрезают пути отходов».