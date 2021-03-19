В апреле стартует второй этап рекультивации челябинской свалки

На челябинской городской свалке заканчивается технический этап рекультивации земель, в ходе которого территорию подготовят к озеленению, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

Сейчас на полигоне завершена большая часть технических работ: тело свалки полностью сформировано, более 17,5 млн куб. м отходов укрыты высокотехнологичными материалами. Выполнен монтаж системы сбора и утилизации биогазов, завершены работы по устройству систем по сбору и очистке фильтрата и ливневого стока. В результате рекультивации объекта ожидается снижение выбросов в атмосферу Челябинской области на 30%, будет ликвидирована угроза попадания токсичного фильтрата с полигона в реку Миасс и городской водозабор, восстановлено порядка 55 га прилегающих к свалке земель.

В апреле этого года стартует второй этап рекультивации – биологический, при котором свалка получит растительный покров, а на прилегающих к ней землях будут высажены деревья и заложен дендрарий.

Эксплуатация челябинской городской свалки началась в 1949 году и завершилась в 2018-м в связи с ее закрытием. В 2019 году начались работы по рекультивации свалки, осуществляемые дочерним предприятием «Росатома» — ФГУП «Федеральный экологический оператор».