Камеры отрезают пути отходов

Мосгордума приняла проект поправок к КоАП РФ по введению новой системы наказаний за «сброс (выгрузку) из транспортного средства» мусора на обочинах дорог и в лесу. В качестве санкции для граждан, складирующих отходы в запрещенных местах, будут применяться штрафы в размере 10–30 тыс. руб., для юрлиц — до 200 тыс. руб. и даже конфискация автомобилей. Для контроля применят автоматические камеры и фотоловушки. Критики инициативы указали, что поправки могут привести к «ситуации, когда человек просто выбросит окурок из окна машины и получит штраф».

Депутаты Мосгордумы вчера приняли постановление «О проекте федерального закона "О внесении изменений в КоАП"». Документ, подготовленный совместно с коллегами из Мособлдумы вводит новый административный состав за «сброс (выгрузку) из транспортного средства» мусора и отходов за пределами разрешенных для этого мест. Действующий штраф в 1–2 тыс. руб. предусмотрен за нарушения при «сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов» (ч. 1 ст. 8.2 КоАП).

Столичные и подмосковные депутаты предлагают ввести новую санкцию для граждан в размере 10–30 тыс. руб. (при фиксации камерой — 10–15 тыс. руб.). За мусор, выброшенный из прицепа или грузовика, санкция составит 50–100 тыс. руб. Если машина принадлежит ИП или юрлицу, то помимо штрафа (до 200 тыс. руб.) может применяться конфискация авто. Постановления будут выносить сотрудники полиции и Росприроднадзора. В пояснительной записке упоминаются как автоматические дорожные камеры, так и «фотоловушки», установленные в местах незаконного складирования отходов. Фотоловушка или лесная камера, отметим, предназначена для съемки без участия человека с автоматическим запуском от датчика движения.

Законопроект нужен прежде всего для борьбы с компаниями, которые незаконно вывозят мусор, беря плату с жителей дачных поселков, и складируют его в не предназначенных для этого местах, пояснил вчера соавтор поправок, депутат Мосгордумы Александр Козлов («Единая Россия»).

Депутат Павел Тарасов (КПРФ) говорил о высокой «коррупционной емкости» поправок и отсутствии дифференцированного наказания: «Можем столкнуться с ситуацией, когда человек просто выбросит окурок из окна машины и получит штраф».

Размер штрафа должен зависеть от вида мусора, считает коммунист Николай Зубрилин: санкция за выброшенный пластик или полиэтиленовый пакет должна быть жестче, чем за картон, бумагу, дерево, а за брошенные ртутные лампы нужно вообще заводить уголовные дела.

Ряд депутатов выступили категорически против камер. «Москва и так нашпигована видеоловушками на улицах, площадях, в метро. Каждый день за тобой следят пять камер,— говорила депутат Елена Шувалова.— Но если совершается преступление, запись получить невозможно». «Когда убивали Бориса Немцова, всего одна камера все это сняла,— заметил депутат Михаил Тимонов ("Справедливая Россия").— Зато когда надо похватать людей, вышедших в неудачные даты на неудачные улицы, то тут все камеры работают». Депутат Сергей Митрохин («Яблоко») предложил записать в законопроекте возможность использовать не только автоматические камеры, но и обычные смартфоны, чтобы фото и видео с них можно было приобщать к делам. Редактор поправок господин Козлов инициативу отверг.

Ранее, на заседании одной из комиссий Мосгордумы, законопроект комментировали представители госорганов и полиции. Представитель департамента природопользования Москвы Марат Суюнчев говорил, что нужна «дополнительная проработка вопроса правоприменительной практики»: представители Росприроднадзора не могут останавливать транспортные средства, поэтому «основная работа будет заключаться в обработке фотографий и видео». Нужно также «проработать вопрос», по каким признакам камеры будут фиксировать правонарушения, говорил замначальника управления охраны общественного порядка столичной полиции Сергей Винокуров.

Принятый вчера законопроект глава Мосгордумы Алексей Шапошников пообещал «в ближайшее время» направить в правительство РФ: если на него будет получен положительный отзыв, документ направят в Госдуму.

Иван Буранов