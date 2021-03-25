Вирус отсрочил банкротства

На фоне пандемии количество банкротств в странах зоны евро (как и в России) в 2020 году резко сократилось, говорится в обзоре международной страховой группы Coface. В целом это противоречит практике кризисов — ранее в экономически сложные периоды число объявлений о несостоятельности только увеличивалось. Аналитики полагают, что такое сокращение не объясняется улучшением состояния компаний на фоне мер господдержки — скорее банкротства перешли в разряд отсроченных.

Падение числа банкротств в «ковидном» 2020 году не является типичным, отмечают в своем докладе эксперты Coface. Так, в 2009-м число случаев банкротств в Германии выросло на 11,6% в сравнении с предыдущим годом, а во Франции — на 20,4%. В 2020-м же частота банкротств в этих странах упала на 15% и 38% соответственно. В Испании этот показатель сократился на 15%, в Италии — на 32%. Падение числа банкротств затронуло все основные отрасли — даже те, которые столкнулись с длительными ограничениями для деятельности.

В Coface полагают, что это сокращение не объясняется улучшением состояния компаний на фоне мер господдержки — скорее банкротства будут отсроченными. Уже сейчас рынок полон нежизнеспособных компаний, банкротство которых — только вопрос времени, полагают эксперты. По их оценке, большая часть таких банкротств может реализоваться в конце этого года.

В Coface сравнили ожидаемое количество банкротств (для этого была построена экономическая модель) с реальной динамикой показателя 2020 года. По полученным данным, число банкротств в Германии и Франции должно было вырасти на 6%, в Италии — на 7%, в Испании — на 19%. В Германии, по данным исследования, число «скрытых» банкротств составляет примерно 21% от общего числа банкротств 2019 года — или 3950 возможных случаев. В этой стране вводился мораторий на процедуры банкротства — тем не менее их число выросло по сравнению с 2019 годом в таких секторах, как металлургия и автопром. Во Франции отсроченных корпоративных банкротств — более 22 тыс., или 44% от общего числа банкротств в 2019 году. В Испании, согласно модели, число отсроченных банкротств равно примерно 1600, или 34% от фактического показателя 2019 года (исключением стал туристический сектор, где число банкротств выросло на 90%). В Италии, по оценкам Coface, около 4100 отложенных банкротств (39% от общего числа банкротств в 2019 году).

В России количество банкротств в 2020 году снизилось на 19,9% по сравнению с 2019-м — до 9931 случая, а число введенных судами процедур наблюдения сократилось на 23,3% — до 7775 случаев. «На отечественном рынке на сегодняшний день накопилось значительное число отсроченных банкротств,— говорит генеральный директор "Coface Россия" Василий Чекулаев.— Это можно объяснить введением временного моратория на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов». По его словам, сейчас, несмотря на истечение срока моратория, не отмечается всплеска банкротств, однако это не значит, что его не будет вообще. «Если учесть, что в среднем дела о банкротстве в России рассматриваются около 5–7 месяцев, число банкротств на отечественном рынке может вырасти в третьем-четвертом квартале текущего года»,— говорит Василий Чекулаев.

По данным мониторинга банкротств юрлиц, который ведет ЦМАКП, в 2020 году число таких событий упало на 19,8% (после сокращения на 6% в 2019 году). Аналитики центра также называют причиной этого мораторий на банкротства — антикризисную меру правительства, действовавшую с апреля 2020 года по 7 января 2021-го (см. “Ъ” от 21 января). Однозначно оценить макроэкономические последствия прекращения моратория аналитики ЦМАКП пока не берутся, но катастрофы не ждут. Их больше тревожат двузначные темпы сокращения появления новых компаний в 2020 году (на 24,3%) — когда на одну открытую компанию приходилось 2,3 прекративших деятельность (2,1 — годом ранее). При этом прекратили деятельность в 2020-м на 16,7% меньше компаний, чем это было в 2019-м.

Татьяна Едовина, Алексей Шаповалов