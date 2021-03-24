Семейные ценности пропишут в учебниках

Российские старшеклассники будут изучать семьеведение. Оно войдет в курс обществознания. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов и представил новые учебники, в которые внесли изменения. Правда, какие именно, глава ведомства не уточнил.

Курс основ семейной жизни в России пытаются внедрить несколько лет. Как писали СМИ со ссылкой на разработчиков, его будут изучать в старшей школе. Так, например, в 9 классе ученикам предложат обсудить семейные ценности, темы любви и влюбленности, а также конфликты. В 10-м — рождение и воспитание детей, а в 11-м — вопросы права.

За введение семьеведения выступало несколько организаций, в том числе Национальная родительская ассоциация. Как рассказала ее исполнительный директор Лариса Санатовская, подобные уроки должны проходить в атмосфере диалога: «Человек все-таки должен получать минимум, а затем принимать решение, как ему двигаться дальше и что делать. Самый главный результат — это когда ребенок начинает слышать педагога.

Это должна быть искренняя, душевная беседа, которая по определенному периоду времени приводит ребенка все к тем же вопросам: папа, мама, а кто были мои дедушки, а кто были мои бабушки.

То есть ребенок идет на сплочение с родителями. Дети, даже пройдя определенный курс, совершенно по-другому относятся к этой теме».

Уроки семьеведения в школах существуют и сейчас. По данным Российской академии образования, в последние несколько лет их ввели почти 40 регионов. Чаще всего это факультативный предмет. Утвержденных учебников по нему не было.

Внедрять семьеведение в курс обществознания не нужно, это будет перегружать учеников и вызовет раздражение, говорит заслуженный учитель России Александр Снегуров: «Добились, что без публичного обсуждения, без тестирования этот курс включили в обществознание. Конечно, курс перегружен, он с трудом усваивается учениками. Сейчас еще и другие темы изучаются с трудом большим. Многие педагоги вообще не рассматривают темы как таковые, готовя учеников к тестированию, к Единому государственному экзамену.

Конечно, это вызовет антипатию, многие дети не хотят, чтобы подобные темы рассматривались в публичном пространстве, кадры не подготовлены для ведения таких тем, обстановка в классе напряженная.

В таком пейзаже тревожном, искореженном мы вводим данную тему, и вроде бы как она должна изменить пейзаж, нет, она не изменит, а как раз сольется с его неблагополучной составляющей».

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в июле прошлого года также говорила, что в школах скоро появятся модули по обучению семейным ценностям.

Елена Иванова