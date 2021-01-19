Учителя оценили последствия «дистанционки»

Московские школьники вновь вернулись в классы, а их родители готовятся к новым тратам на репетиторов. Как рассказали в Минпросвещения, всего по России к очному обучению вернулись 97% школьников, в том числе столичные учащиеся 6 – 11 классов, для них завершились почти три месяца дистанционных уроков. Власти Москвы заявляют, что рост заболеваемости в городе удалось сдержать, а потому учебный процесс можно продолжить в обычном формате с соблюдением всех мер безопасности. При этом, как выяснил “Ъ FM”, второе полугодие и для учителей, и для школьников, вероятно, будет тяжелее первого. Обстановку оценивала Яна Лубнина.

«Дети путают время звонков и не всегда успевают пообедать, но рады, наконец, встретиться с друзьями», — так родители московских школьников описывают первый учебный день в 2021 году.

А учителя готовятся к значительным переработкам: нужно восполнять пробелы в знаниях у вернувшихся с «дистанционки» учеников.

В конце декабря министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что серьезных проблем ждать не стоит. Но реальный масштаб непроработанных тем будет ясен только через пару недель, отмечает учитель истории Леонид Кацва: «У меня в восьмых классах его почти нет, а в пятых классах — чудовищное отставание, причем оно накопилось еще с марта. Но особенно время терять на повторение тоже будет некогда, потому что есть большое отставание. Его получится сократить только за счет того, что какие-то куски программы будут не пройдены».

Опрошенные “Ъ FM” учителя не сомневаются, что из-за последствий «дистанционки» многим родителям придется искать репетиторов, несмотря на упрощенную для 2021 года систему выпускных экзаменов.

По данным портала Profi.ru, уже сейчас в Москве спрос на частные уроки почти на четверть выше, чем в январе прошлого года. Причем чаще всего ищут преподавателей английского, русского, математики и обществознания. В среднем за час занятия в столице придется отдать 1,3 тыс. руб.

И пока большинство репетиторов цены повышать не спешат, отмечает учитель школы №2031 и преподаватель «Ассоциации победителей олимпиад» Семен Мамыкин: «Происходит переток от очного обучения к дистанционному, и цены, в общем-то, могут падать. Я торгуюсь, иногда понимаю, что у людей могут быть финансовые проблемы, приходится находить какие-то компромиссы: не за каждое занятие оплата, а через определенное количество времени, тем более что из-за “удаленки”, наоборот, развиваются различные проекты в том же “ВКонтакте”, различные онлайн-школы в TikTok, в Instagram».

Впрочем, по некоторым предметам цены все же могут вырасти, ведь самое жаркое время для частных преподавателей еще впереди, объясняет столичный репетитор Дмитрий: «Некоторые репетиторы прекрасно понимают, что товар становится штучным, держат цену и даже поднимают. Вырастают цены на очные занятия, а некоторые предметы нельзя объяснить по Skype. Например, язык, художественное образование. А у нас, между прочим, художников не прекратили готовить.

Будет в ближайшее время пробник какой-нибудь, после него родители увидят эту катастрофу, и тогда у них начнется паника».

Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, некоторые столичные родители выбирают альтернативный метод подтянуть уровень знаний своих детей и переводят их из государственных школ в частные.

За месяц уроков в таком учреждении могут попросить около 50 тыс. руб. И из-за «дистанционки» на подобные траты решились больше родителей, чем обычно, говорит директор частной школы «Карьера» Карина Чернякова: «С 1 сентября по 25 декабря пришло 42 человека, и еще 17 человек — в “началку”. Это больше, чем мы брали за год раньше. Многие родители рассказывают о репетиторах, дальше начинают загибать пальцы на двух руках и говорят: “Когда мы это все посчитали, то мы поняли, что обучение ребенка в частной школе нам будет обходиться гораздо дешевле, плюс еще вы и накормите за эти деньги, и уроки с ними сделаете”».

Но в целом подводить окончательные итоги дистанционного обучения в московских школах еще рано. Как минимум, непривитые учителя старше 65-ти все еще работают удаленно. Да и сами дети могут вернуться к обучению по Zoom, если в их классе обнаружат заразившегося коронавирусом.

Ульяна Миненкова