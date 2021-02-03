«Учителю года» преподали урок граждановедения

В Ростове-на-Дону известный учитель, победитель городского конкурса «Учитель года» Александр Рябчук уволился из двух школ — после участия в протестном шествии 23 января. По словам господина Рябчука, написать заявление об уходе по собственному желанию его вынудили руководители обоих учреждений. Учителю заявили, что он сможет сохранить работу, только если перестанет высказываться о политической ситуации в стране и удалит уже опубликованные посты на эту тему в личных соцсетях. В среду к его семье пришли с обыском.

30-летний Александр Рябчук последние семь лет работал учителем истории и обществознания в лицее №11 Ростова-на-Дону. Кроме того, в январе 2021 года он начал работать в одной из частных школ города. Как рассказал “Ъ” сам господин Рябчук, он не собирался оставлять профессию. В прошлом году он стал победителем городского конкурса «Учитель года» и готовился к региональному этапу. Всего в сфере образования он проработал 10 лет.

В субботу, 23 января, Александр Рябчук вышел на протестное шествие в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В ходе акции он вел прямые эфиры в Instagram (на странице они не сохранены). А уже после нее записал получасовое видео, которое назвал «уроком для всех желающих». Там учитель поделился своим видением о политической ситуации в стране и рассказал, как прошло шествие. По его словам, «протест стал принципиально другим — раньше говорили "школьники", "креативный класс", но сейчас люди всех возрастов вышли на улицу».

При этом он подчеркнул, что «на работе» соблюдает ст. 48 Закона об образовании, которая запрещает учителям вести политическую агитацию. «А в свободное от работы время я, как любой гражданин, имею право высказать свою позицию»,— подчеркнул господин Рябчук. В ходе эфира он отвечал на вопросы, которые затрагивали его профессиональный интерес. «Зачем читать и запоминать Конституцию, если ее не соблюдают люди вышестоящие?» — зачитал он один такой вопрос, и ответил: «Конечно, это прискорбно, что не всю ее соблюдают. Но мы видим в этом проект будущего — то есть что должно быть. Нужно узнать Конституцию, законы, право — чтобы понимать на каких принципах мы будем строить… Иначе мы, не видя и не зная, каким должно быть общество, ничего и не построим».

Уже 29 января господин Рябчук опубликовал пост, в котором сообщил, что в школах больше не работает.

«Все время я преподавал детям свои предметы, акцентируя внимание на том, как важна свобода! Когда передо мной стал выбор между карьерой и свободой — я выбрал то, чему учил сам»,— сообщил учитель.

Алексей Рябчук рассказал “Ъ”, что накануне протестной акции директор лицея предупредил учителей, что они вместе с детьми должны отправиться в театр — чтобы никто из школьников не пошел на шествие. «Я замещал классного руководителя и сообщил директору, что не смогу повести детей в театр, потому что сам пойду на акцию. Она отговаривала меня, просила не идти, но я настоял на своем»,— рассказал он. Также господин Рябчук подтвердил, что во время шествия вел прямые эфиры — тем самым он хотел показать, как правильно нужно принимать участие в акции. «Например, говорил, что мат по отношению к правоохранителям недопустим, что на мероприятии нельзя находиться в пьяном виде и так далее»,— рассказал учитель.

По его словам, в понедельник, 25 января, руководство лицея попросило учителя удалить со страницы в Instagram все видео с акции — а также предупредило о возможных последствиях публичного освещения протеста. «Меня вызвали к директору, где находился человек в штатском. Он начал мне объяснять неправильность моей позиции,— рассказал господин Рябчук.— Меня вызывали в районный отдел образования, где обещали даже материальные блага и карьерное развитие, если я прекращу публичные политические высказывания».

Во вторник директор частной школы, где учитель успел проработать только два дня, рассказала ему о звонке «влиятельных людей из правоохранительных органов или Минобра». «Она поставила меня перед выбором: либо я прекращу публично высказываться о политике, либо мне придется уйти. Я предпочел карьере свободу»,— заявил “Ъ” господин Рябчук.

Уже в среду директор лицея сообщила учителю, что он может быть уволен «по статье». «Она показала мне статьи в уставе, по которым меня могут уволить. Одна из них гласит, что учитель должен быть политически нейтральным — а на меня в Instagram подписано много школьников. Я ответил, что к выходу на протесты никого не призывал — наоборот, подчеркивал, что участие в акции могут принимать только взрослые. Я решил написать заявление по собственному желанию, так как не мог отказаться от своих взглядов,— рассказал господин Рябчук.— Я был готов отработать две недели, и мне разрешили бы их отработать, если бы я не пошел "гулять" и в следующую акцию, 31 января. Но я сказал, что пойду, поэтому был уволен уже в пятницу, 29 января».

Заместитель директора по воспитательной работе лицея №11 Оксана Харченко сообщила “Ъ”, что учитель уволился из лицея в связи с «изменившимися обстоятельствами».

«Он прекрасный педагог, готовился к конкурсу "Учитель года". Потом изменились обстоятельства, и он уволился по собственному желанию»,— сказала она “Ъ” пытался связаться с директором лицея Валентиной Потатуевой, однако в кабинете ответили, что она «только что ушла» и будет только в четверг.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону ответили, что Александр Рябчук 27 января подал заявление об увольнении по собственному желанию с 29 января. Политические или иные аспекты увольнения пресс-служба не прокомментировала.

В среду, 3 февраля, рано утром в квартиру, где проживают бывшая жена и дочь Александра Рябчука, пришли с обыском сотрудники ОМОНа.

В рамках какой статьи проходил обыск — неизвестно. Однако в Ростове-на-Дону накануне протестной акции 22 января было возбуждено только одно «митинговое» уголовное дело — в отношении 17-летнего подростка по ч. 3. ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам или к участию в них). В среду обыск также прошел в квартире SMM-менеджера ростовского штаба Навального Валерии Дзбоевой. Как сообщил “Ъ” волонтер штаба Леонид Санкин, обыск мог проходить в рамках этого дела.

В городах России уже наблюдались увольнения с работы после недавних протестных акций в поддержку Алексея Навального. Например, светооператор Московской филармонии Станислав Семенюк уволился после того, как вывел на стену концертного зала надпись «Свободу политзаключенным». Отмечалось, что после акции господин Семенюк «почувствовал, что на него оказывается давление», поэтому написал заявление об увольнении. Кроме того, ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов сообщил, что «с болью в сердце» отчислил трех студентов за участие в насогласованной акции 23 января. Он подчеркнул, что выражать свое мнение нужно «только законными способами».

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону; Александр Черных