Минпромторг хочет поэтапно возвращаться к рыночным ценам на сахар и масло

Минпромторг рассчитывает на постепенное возвращение на «рыночную» траекторию цен на сахар и подсолнечное масло, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, сейчас ситуация на мировых рынках не способствует снижению цен на эти продукты.

«Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому мы рассматриваем возможности не одномоментного, а постепенного возвращения на "рыночную" траекторию»,— цитирует господина Евтухова «Интерфакс».

Сейчас рассматривается продление соглашений по сахару на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года. «Мы уже провели консультации с сетями по продлению действия соглашений»,— сообщил он.

Минпромторг уже провел консультации с сетями по продлению соглашений. По поручению правительства сейчас составляется прогнозная потребность сетей в сахаре.

Ранее правительство поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проконсультироваться с бизнесом насчет продления соглашений о сдерживании цен на сахар и масло. Напомним, в декабре власти ограничили стоимость этих товаров. В действующих соглашениях отпускная цена на белый сахар — 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за 1 л соответственно.

Также в марте правительство определило порядок ведения мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Отслеживать риски их роста, в случае если он существенно превышает уровень инфляции, будет Минэкономики. При выявлении такого подорожания анализировать его причины, а при необходимости и предлагать правительству меры экономического реагирования будут профильные ведомства.

Подробности — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».