Правительство хочет продлить соглашения о сдерживании цен сахара и масла

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу проконсультироваться с бизнесом насчет продления соглашений о сдерживании цен на сахар и масло. Напомним, в декабре власти ограничили стоимость этих товаров. В действующих соглашениях отпускная цена на белый сахар — 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за 1 л соответственно.

«В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года»,— говорится на сайте правительства.

Также Минэкономики, Минсельхозу, Минпромторгу поручено до 25 марта подготовить и представить в правительство график поставок сахара в торговые сети на шесть месяцев. В нем необходимо указать объемы поставок и стоимость за 1 кг.

В начале марта Минэкономики отметило позитивное влияние сдерживания цен на инфляцию. Ведомство посчитало, что цены на сахар в России снизились на 0,8%, рост цен на муку замедлился с 1,4% в январе до 0,4% в феврале, а рост цен на масло «сохраняется на умеренном уровне» — 0,2% в феврале против 0,1% в январе. При этом на мировом рынке цены на сахар выросли на 6,4%, на масло — на 6,2%, на зерновые — на 1,2%.

О причинах всплеска инфляции в конце 2020 года — в материале “Ъ” «Инфляционная вспышка справа».