Белый дом присмотрится к ценам

Правительство определило порядок ведения мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Отслеживать риски их роста, в случае если он существенно превышает уровень инфляции, будет Минэкономики. При выявлении такого подорожания анализировать его причины, а при необходимости и предлагать правительству меры экономического реагирования будут уже профильные ведомства. Распоряжением правительства они назначены ответственными за те или иные категории товаров и услуг.

Белый дом вводит постоянный мониторинг цен на товары и услуги. Как следует из опубликованного 9 марта распоряжения правительства (.pdf), Минэкономики совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) должно отслеживать динамику цен и в случае выявления их роста, существенно превышающего инфляцию (или хотя бы рисков такого превышения), направлять информацию об этом в профильные ведомства.

Те будут анализировать факторы подорожания и при необходимости формулировать для правительства предложения по экономическому реагированию на происходящее.

Сейчас на регулярной основе ведется мониторинг только социально значимых товаров: Росстат отслеживает цены, в частности, на лекарства, медикаменты, фрукты и овощи, а также услуги ЖКХ. Ведется и ситуативный мониторинг — например, ФАС после скачка цен на защитные маски в начале пандемии отслеживала их стоимость до середины лета. Внимательнее начать относиться к ценам правительству пришлось после того, как в декабре Владимир Путин устроил разнос чиновникам из-за растущих цен на социально значимые продукты, в частности на сахар и масло (что обернулось их административном ограничением). Поскольку в правительстве после этого заверяли, что расширять госрегулирование цен оно не немерено, постоянный мониторинг, видимо, должен стать некой превентивной мерой от подобного развития событий.

В Минэкономики “Ъ” пояснили, что на самом деле комплексный мониторинг ведется еще с декабря и распоряжение закрепляет такой подход к проблеме. Его новшеством же стало «определение мер реагирования в случае тенденций к ускорению роста цен». Комплексность подхода, добавляют в Минэкономики, заключается в определении сфер ответственности профильных ведомств: они «будут мониторить ценообразование по всей производственной цепочке, определяя заранее, какие факторы могут привести к росту цен».

Список категорий товаров и услуг, цены на которые подлежат мониторингу, весьма обширный:

продукты питания,

табачные изделия (ответственным за них назначен Минсельхоз),

лекарства и медуслуги (Минздрав),

одежда,

бытовая техника,

стройматериалы (Минпромторг),

цены на жилищно-коммунальные услуги (Минстрой),

цены на бензин (Минэнерго),

стоимость услуг детских садов, школ, колледжей, вузов (Минпросвещения и Минобрнауки),

стоимость услуг организаций культуры (Минкультуры),

цены на проживание в гостиницах в РФ (Ростуризм).

Советник вице-президента Центра стратегических разработок Любовь Арапова отмечает, что оперативный мониторинг помимо основной функции по отслеживанию динамики цен может дисциплинировать производителей и участников розничной торговли, которые иногда на фоне высокого спроса создают ситуации дефицита товаров ради повышения цен и роста выручки.

Как отмечает директор антимонопольного центра БРИКС НИУ ВШЭ Алексей Иванов, задачу по мониторингу цен «нужно было решать достаточно давно и централизованно». По его словам, информация Росстата «не отвечала критериям оперативности, точности и не могла быть инструментом для принятия управленческих решений». Однако, по его мнению, нелогично, что бремя сложной экономической ситуации должны нести только производители потребительских товаров: «аналогичных мер по сдерживанию цен на средства производства, которые используются ими, правительство почему-то не принимает». Такая «фрагментарная административная модель», предупреждает эксперт, может привести к еще большим перекосам в экономике.

Евгения Крючкова