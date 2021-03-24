Число жертв взрыва в доме в Химках выросло до четырех человек

Один пострадавший при взрыве газовоздушной смеси в Химках умер в больнице, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. Общее количество погибших увеличилось до четырех.

«Сегодня в Подольской городской больнице № 2 скончался четвертый человек в результате ЧП на улице Зеленая в Химках. 23-летний мужчина проживал в 138 квартире, которая явилась эпицентром взрыва 19 марта»,— говорится в сообщении на сайте администрации Химок.

Взрыв в жилом девятиэтажном доме в Химках произошел утром 19 марта, межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились. При взрыве погибли три человека, еще четверо оказались в больнице. Власти Подмосковья пообещали семьям погибших по 1 млн руб.