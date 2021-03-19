В Химках произошел взрыв в девятиэтажке

В подмосковных Химках произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме. Часть фасада восьмого этажа обрушилась, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей. МЧС сообщило, что между двумя этажами рухнули перекрытия. Из-под завалов удалось спасти ребенка, погиб один взрослый. Прокуратура Подмосковья начала проверку, на место выехал прокурор городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил на место замглавы региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина. Они должны буду установить причины взрыва. «На месте работают оперативные экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства. Ситуация находится под контролем. Губернатор также поручил главе г.о. Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома»,— говорится в Telegram-канале губернатора.

МЧС сообщило, что площадь обрушения составила 25 кв. м. Пожар, возникший после взрыва, в настоящий момент локализован.

Источник ТАСС ранее сообщал, что взрыв произошел в доме по улице Зеленой. Он отмечал что горят пять квартир. Источник «Интерфакса» говорил, что речь, предположительно, идет о взрыве газовоздушной смеси.

На видео с места происшествия видно, что взрыв разрушил несколько балконных перегородок на восьмом этаже, а также выбил стекла на восьмом и девятом этаже. Из окон идет черный дым. Видимой угрозы обрушения здания на кадрах не наблюдается.