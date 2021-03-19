Власти Подмосковья пообещали семьям погибших при взрыве в Химках по 1 млн рублей

Семьи погибших при взрыве в многоэтажном доме в Химках получат по 1 млн руб., сообщила глава минсоцразвития Московской области Ирина Фаевская. Семьи с пострадавшими получат от 100 тыс. до 500 тыс. руб. При взрыве погибли три человека, четверо пострадали.

«Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь. 1 млн руб. будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тыс. будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью»,— сказала госпожа Фаевская (цитата по «Интерфаксу»). По повреждениям средней тяжести предусмотрена выплата 300 тыс. руб., а тем, кто получил легкий вред здоровью, выплатят 100 тыс. руб.

Взрыв произошел утром 19 марта в жилом девятиэтажном доме по улице Зеленой в Химках. Он привел к пожару и обрушению межэтажных перекрытий между восьмым и девятым этажами. МЧС назвало предварительной причиной произошедшего взрыв газовоздушной смеси.