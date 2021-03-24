Путин ввел штрафы за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы до 200 тыс. руб. за продажу гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО). Документ за подписью президента опубликован на интернет-портале правовой информации. Госдума приняла закон в третьем чтении 16 марта.

Поправки вносятся в ст. 14.8 КоАП РФ. Согласно проекту закона, должностным лицам грозит штраф на сумму от 30 тыс.до 50 тыс. руб., компаниям — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года. Списки устройств и ПО, а также порядок предустановки определит правительство.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart-TV приняли в конце 2019 года. Он должен был вступить в силу с июля 2020-го, но сроки перенесли на 1 апреля 2021 года. Также было решено, что предустанавливаемое ПО может быть произведено не только в России, но и в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии.

О программах для предустановки на смартфоны в материале — “Ъ” «Поступил приложный сигнал».