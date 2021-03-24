Tesla заряжает биткойн

Tesla начала продавать свои машины за биткойны. Производитель разрешил клиентам оплачивать покупку виртуальными деньгами. Об этом сообщил основатель автоконцерна, миллиардер Илон Маск на своей странице в Twitter. Как уточняется на официальном сайте компании, клиент может совершить сделку с помощью своего биткойн-кошелька, правда лишь одного. Как решение главы компании повлияет на курс биткойна? Привлечет ли новых покупателей? В теме разбирались эксперты “Ъ FM”.

Опция пока доступна только жителям США, но автоконцерн в будущем рассматривает возможность выйти с этим и на новые рынки. В Штатах, например, электромобиль Model S стоимостью почти $80 тыc. обойдется покупателю примерно в полтора биткойна.

Впрочем, прогнозировать, насколько сильно теперь изменятся продажи у Tesla из-за возможности платить за машины криптовалютой, преждевременно. Так считает заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Сергей Знаемский: «Решение Илона Маска прежде всего привлечет внимание к бренду и к его персоне, но сильного влияния на спрос не окажет. Я бы сказал, что это хайповый PR-ход. Прогнозировать его реальный эффект на объем продаж не получается. Я бы сейчас не тратил биткойны, а сохранял их, ведь актив растет, и спускать его на автомобили нет никакого смысла».

После заявлений Маска о продаже Tesla за биткойны он вырос в цене более, чем на 3%. По данным биржи Coindesk, сейчас одна монета стоит более $56 тыс. Насколько сильно новый твит Маска сказался на цене биткойна? Как долго эта криптовалюта может дорожать? На эти вопросы ответил председатель экспертного совета по блокчейн-технологиям Александр Бутманов: «Когда Маск только твитнул значок биткойна, он за пару дней с $30 тыс. поднялся до $45 тыс. Если юрист главы Tesla не заставит его, как говорят в России, дать заднюю, то это станет структурным изменением для рынка криптовалют.

Это полная легитимизация биткойна. То, что Tesla начала его принимать, стало большим событием для этой криптовалюты.

Нужно смотреть, как отреагирует Азия. Если положительно, то мы на выходных увидим большой приток биткойнов на рынок.

Надо смотреть за импульсом. Пока он положительный. Если завтра монета будет выше $60 тыс., то послезавтра она перепишет глобальный максимум, который многие ожидали увидеть. На выходных начинают покупки китайцы. Они верят во все, что пишет Маск. Из-за этого курс криптовалюты может достигнуть максимальных значений. Это один из сценариев, он не гарантирован, он наиболее вероятный, с моей точки зрения».

В начале февраля Tesla объявила, что и сама купила биткойны на $1,5 млрд. Как уточняли тогда в автоконцерне, от этой криптовалюты они не планируют избавляться еще долгое время.